Philippines : un mort et 38 disparus dans un effondrement de décharge

"À l'heure où nous mettons à jour ces informations, douze employés ont été secourus et hospitalisés, 38 personnes sont toujours portées disparues et un un décès a été confirmé", a déclaré le premier édile de cette ville de près d'un million d'habitants, Nestor Archival, dans un message sur sa page Facebook. "Les opérations de recherche, de sauvetage et d'extraction se poursuivent, avec le soutien appuyé de plusieurs agences sur le terrain", a-t-il ajouté. Une centaine d'éboueurs ont été ensevelis jeudi après-midi 8 janvier lorsqu'une montagne de déchets s'est effondrée sur eux à la décharge de Binaliw, une installation gérée par les autorités locales à Cebu. "Nous ne savons pas ce qui a causé l'effondrement, il ne pleuvait pas du tout", a indiqué Marge Parcotello, membre du personnel civil du département de police de la municipalité voisine de Consolacion, proche de la décharge. "Beaucoup de victimes sont originaires" de cette municipalité, a-t-elle affirmé.

AFP/VNA/CVN