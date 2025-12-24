Vol au Louvre

Une grille de protection installée sur la fenêtre de la galerie d'Apollon

Une grille de protection a été installée mardi matin 23 décembre sur la porte-fenêtre de la galerie d'Apollon du Louvre, empruntée par les cambrioleurs lors du spectaculaire vol de bijoux du 19 octobre, a constaté un journaliste de l'AFP.

>> Vol au Louvre : cinq nouvelles interpellations, annonce la procureure de Paris

>> Vol au Louvre : deux nouveaux inculpés dont une femme de 38 ans

>> Vol au Louvre : ce que l'on sait, après les nouvelles mises en examen

>> Le Louvre présente des "mesures d'urgence" sur la sécurité

Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est l'une des mesures d'urgence décidées après le vol ", a indiqué à l'AFP Francis Steinbock, administrateur général adjoint du musée.

En début de matinée, des ouvriers installés sur un balcon ont réceptionné une imposante grille montée par un camion-nacelle pour la fixer sur la porte-fenêtre.

"Nous avions pris l'engagement de le faire avant la fin de l'année", a ajouté le responsable, précisant que l'opération avait été pilotée par François Châtillon, l'architecte en chef des monuments historiques du Louvre.

Des "réflexions" sont en cours concernant la "sécurisation sur les autres fenêtres", a-t-il poursuivi.

La présidente du Louvre, Laurence des Cars, avait assuré la semaine dernière devant les sénateurs qu'une grille serait reposée "avant Noël". Elle avait précisé que la précédente avait été retirée en 2003-2004, lors d'importants travaux de restauration de la galerie d'Apollon.

Comme annoncé, un poste de police mobile est désormais déployé dans la cour Napoléon. "Il sera présent pendant toute la période des fêtes de fin d'année ainsi que lors des pics de fréquentation ", a confirmé M. Steinbock.

Autre chantier majeur: le renforcement de la vidéosurveillance sur les façades du palais. "Nous avons annoncé un dispositif d'une centaine de caméras positionnées autour du palais. Le marché a été signé et l'installation pourra débuter tout au long de l'année 2026 ", a-t-il précisé.

La semaine dernière, le Louvre avait également annoncé l'achèvement de la mise en place de dispositifs anti-intrusion autour du musée.

Le 19 octobre, quatre malfaiteurs ont réussi à approcher le bâtiment en camion-élévateur et à hisser deux d'entre eux jusqu'à la galerie d'Apollon grâce à une nacelle. Après avoir découpé une fenêtre à la disqueuse, ils avaient dérobé huit joyaux de la Couronne de France.

Le butin, estimé à 88 millions d'euros, reste introuvable.

Depuis, la sécurité du musée le plus visité au monde se retrouve au cœur des critiques, le braquage ayant révélé une série de défaillances.

Les voleurs auraient pu être stoppés "à 30 secondes près", a notamment estimé mi-décembre Noël Corbin, chef de l'Inspection générale des affaires culturelles (Igac).

AFP/VNA/CVN