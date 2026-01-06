Grève reconduite au Louvre, le musée partiellement ouvert

Les agents du Louvre ont reconduit lundi matin 5 janvier leur mobilisation entamée avant les fêtes, contraignant le musée à ouvrir partiellement ses portes, avant d'être reçus dans l'après-midi au ministère de la Culture, a-t-on appris de sources syndicales.

Selon la CFDT, environ 350 salariés réunis dans la matinée en AG ont voté "à l'unanimité" pour la reprise de la grève lancée le 15 décembre pour réclamer de meilleures conditions de travail.

Le musée le plus visité du monde avait alors dû fermer entièrement ses portes pendant une journée et restreindre ensuite son accès à certaines salles jusqu'à la suspension du mouvement le 19 décembre.

L'intersyndicale CGT-CFDT-Sud avait alors donné rendez-vous aux personnels ce lundi 5 janvier pour décider des suites du mouvement, estimant qu"'il n'y avait pas eu d'avancées suffisantes" dans les négociations avec le ministère de la Culture.

"Vote unanime en AG pour la reconduction", "la lutte continue en 2026", a commenté lundi matin 5 janvier la CGT-Louvre sur son compte Instagram.

Une nouvelle AG est prévue mercredi matin 7 janvier, au lendemain de la journée hebdomadaire de fermeture du musée.

Selon la direction du Louvre contactée par l'AFP, le musée n'a pu ouvrir lundi 5 janvier qu'une partie de ses espaces et notamment le "+parcours chefs d'œuvre+", qui inclut la Joconde, la Vénus de Milo ou la Victoire de Samothrace.

Les agents sont mobilisés pour protester contre les sous-effectifs, notamment pour la surveillance des salles, contre la hausse des tarifs pour les touristes non-Européens - une mesure entrant en vigueur le 14 janvier - ou encore contre la dégradation du bâtiment, mise en lumière par le vol spectaculaire de huit joyaux de la Couronne française le 19 octobre.

Dans l'après-midi, les syndicats ont été reçus pendant près de deux heures trente au ministère de la Culture qui a fermé la porte à toute augmentation d'effectifs mais s'est dit prêt à étudier le sujet des rémunérations des agents, a expliqué à l'AFP Valérie Baud, déléguée CGT.

"Sur les effectifs, on est face à un mur en raison des contraintes liées au budget de l'État et on n'obtiendra pas d'effectifs supplémentaires", a-t-elle assuré, affirmant que le ministère proposait, en conséquence, que le Louvre "réduise ses actions pour s'adapter aux effectifs".

Contacté par l'AFP, le ministère n'a pas donné suite dans l'immédiat.

Avant les fêtes, le ministère avait notamment promis l'annulation d'une baisse de 5,7 millions d'euros des dotations publiques au Louvre et des revalorisations indemnitaires, jugées encore insuffisantes par les syndicats.

