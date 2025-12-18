Le Louvre rouvre partiellement malgré la grève des agents

Les visiteurs de retour au Louvre : le musée parisien, dans la tourmente depuis le cambriolage du 19 octobre, a rouvert partiellement mercredi 17 décembre malgré la reconduction de la grève des agents qui avait conduit à sa fermeture totale lundi 15 décembre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Parallèlement à ce conflit social, la présidente du Louvre Laurence des Cars a reconnu mercredi au Sénat que le musée le plus visité au monde traversait une "situation de crise" et souffrait de "désorganisation" sur les questions de sécurité.

Excédés par leurs conditions de travail, quelque 300 agents, réunis dans la matinée en AG, ont voté à l'unanimité la reconduction de leur mobilisation contre les sous-effectifs, la hausse des tarifs pour les non-Européens ou la dégradation du bâtiment.

Selon les syndicats, ce vote scelle le rejet des propositions avancées par le ministère de la Culture, en première ligne dans ce dossier, qui a notamment promis des recrutements et l'annulation d'une baisse des dotations publiques de 5,7 millions d'euros. "Des propositions indignes", selon Gary Guillaud, de la CGT, syndicat majoritaire au Louvre.

Malgré la reconduction du mouvement, la direction a décidé de rouvrir une partie du musée, notamment son "parcours chefs d'oeuvre" qui inclut la Joconde, la Vénus de Milo ou la Victoire de Samothrace.

Les visites ont donc pu reprendre peu avant midi, avec environ trois heures de retard sur l'heure d'ouverture, suscitant chez les touristes un mélange d'irritation et d'empathie.

"Il est juste de respecter la grève et la volonté des individus, mais il faut aussi respecter la volonté des personnes qui viennent de l'étranger", a estimé Vittoria Piva, touriste italienne de 20 ans, tandis que Jodie Bell, Australienne de 51 ans, s'amusait d'une "expérience culturelle française inattendue".

La réouverture a en revanche été "très mal perçue" par les personnels, selon la CFDT. "Il ne faudrait pas que la direction du Louvre mette en danger la sûreté de l'établissement" en rouvrant avec moins de personnels, a mis en garde sa déléguée Valérie Baud.

Une nouvelle assemblée générale est prévue jeudi matin pour décider des suites du mouvement.

"Situation de crise"

Photo : AFP/VNA/CVN

Fragilisée par cette mobilisation, la présidente du Louvre a par ailleurs dû repasser sur le gril la commission culture du Sénat, qui cherche à éclairer les failles du musée et l'avait déjà entendue trois jours après le vol des huit joyaux de la Couronne.

Depuis, la dirigeante, arrivée à la tête du musée fin 2021, a été affaiblie par la mise au jour de deux audits alarmants sur la sécurité au Louvre datant de 2017 et 2019 mais dont elle n'a appris l'existence qu'après le cambriolage.

La gestion de la sécurité du musée a également été étrillée par l'enquête administrative lancée après le cambriolage et dont les conclusions sont "d'une grande sévérité pour votre gestion comme pour celle de l'équipe précédente", a estimé le sénateur centriste Laurent Lafon en ouvrant l'audition.

"Comment avez-vous pu laisser le plus grand musée du monde, le plus visité, l'un des plus aimés, l'un de nos joyaux nationaux dans un tel état de vulnérabilité?", a également attaqué son collègue LR Max Brisson.

Sur la défensive, entourée de ses adjoints, Laurence des Cars s'est défendue en détaillant les mesures prises depuis le cambriolage.

Selon elle, l'installation de dispositifs anti-intrusion aux abords du musée s'est terminée "cette semaine", le poste de police mobile installé au Louvre sera "opérationnel" vendredi et des grilles seront à nouveau installées devant les fenêtres empruntées par les cambrioleurs le 19 octobre.

Pressée de question sur les audits, la dirigeante a également dû faire amende honorable.

"Je fais le constat de notre désorganisation", a-t-elle lâché, estimant que la déperdition d'informations au sein du musée constituait "un point d’immense faiblesse" et qu'un audit interne serait mené sur ce point.

"Je ne vais pas vous dire que tout va bien", a-t-elle également admis. "Nous sommes dans une situation de crise et nous devons rebondir et remettre les choses dans le bon ordre".

AFP/VNA/CVN