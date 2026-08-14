Forum juridique de l’ASEAN 2026 : renforcer l’application de l’IA dans le domaine juridique

Le Vietnam accueillera les 18 et 19 août à Hanoï le Forum juridique de l’ASEAN 2026, consacré à l’application de l’intelligence artificielle dans l’élaboration et la mise en œuvre du droit à l’ère numérique. Réunissant quelque 150 délégués, l’événement vise à partager les expériences et les bonnes pratiques et à renforcer la coopération régionale en matière de gouvernance juridique et d’application responsable de l’IA.

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Photo : VNA/CVN

Le ministère vietnamien de la Justice accueillera, les 18 et 19 août, le Forum juridique de l’ASEAN 2026, placé sous le thème : "Application de l’intelligence artificielle (IA) dans l’élaboration et la mise en œuvre du droit à l’ère numérique".

S’exprimant à la presse à propos de cet événement important, le vice-ministre de la Justice Nguyên Thanh Tinh a déclaré que le ministère avait choisi ce thème parce qu’il s’agissait d’une question d’actualité, en phase avec les tendances de développement dans le monde ainsi qu’avec les grandes orientations du Parti et de l’État visant à renouveler le travail d’élaboration et de mise en œuvre du droit, à développer les sciences et technologies et à accélérer la transformation numérique nationale.

L’IA au cœur des échanges juridiques de l’ASEAN

Selon le programme, le Forum se tiendra à Hanoï, en présentiel. Quelque 150 délégués devraient y participer, notamment des dirigeants du gouvernement, des ministères et organismes vietnamiens ; des représentants des ministères de la Justice des pays de l’ASEAN ; les chefs de la Réunion des hauts responsables juridiques de l’ASEAN (ASLOM) des dix États membres ; des représentants du Secrétariat de l’ASEAN et de l’Institut de recherche économique pour l’ASEAN et l’Asie de l’Est (ERIA) ; les ambassadeurs des pays de l’ASEAN au Vietnam ; l’ambassadeur de l’Union européenne au Vietnam ; des représentants des ambassades de plusieurs partenaires de l’ASEAN, notamment le Japon, la République de Corée et la Chine ; ainsi que les chefs de représentation de plusieurs organisations internationales au Vietnam, dont le PNUD, l’UNICEF et l’OCDE.

Le vice-ministre Nguyên Thanh Tinh a indiqué que les principaux thèmes abordés porteraient notamment sur l’état de l’application de l’IA dans l’élaboration et le perfectionnement du droit ; le développement du portail national d’information juridique ; l’expérience des pays de l’ASEAN dans la mise en place de cadres juridiques pour l’IA ; l’utilisation de l’IA pour aider les citoyens et les entreprises à accéder au droit ; l’IA générative dans les activités du secteur public ; ainsi que les orientations visant à renforcer la coopération entre les organismes juridiques et judiciaires de l’ASEAN.

Les tables rondes porteront notamment sur des questions très actuelles telles que "l’IA au service du gouvernement numérique" et "Exploiter l’IA pour une gouvernance intelligente", offrant aux experts l’occasion d’approfondir les opportunités et les défis liés à ces technologies.

À travers les communications, les discussions et le partage d’expériences, les ministères de la Justice des pays participants disposeront de bases supplémentaires pour perfectionner leurs politiques et renforcer leurs capacités d’application de l’IA dans les domaines juridique et judiciaire.

Vers une coopération régionale renforcée en matière d’IA et de droit

Pour le ministère vietnamien de la Justice, les expériences internationales constitueront une source de référence importante dans la poursuite de la réforme du travail d’élaboration et de mise en œuvre du droit, ainsi que dans la mise en œuvre efficace des grandes orientations du Parti en matière de perfectionnement institutionnel et de transformation numérique nationale.

Le Forum devrait réunir des dirigeants, intervenants et experts de renom de nombreux pays à travers différentes sessions de discussion, afin de permettre aux participants de partager des points de vue diversifiés sur les politiques, les technologies et les expériences pratiques en matière d’application de l’IA.

Le Forum constituera également une occasion de partager les modèles efficaces et les bonnes pratiques des différents pays, de renforcer les compétences numériques des cadres des secteurs juridique et judiciaire, ainsi que d’intensifier la coopération régionale dans la recherche, l’élaboration des politiques et l’application de l’IA.

Il contribuera ainsi au perfectionnement d’un cadre juridique moderne, harmonisé et adapté aux nouveaux défis de l’ère numérique, en vue de promouvoir une Communauté de l’ASEAN dotée d’une gouvernance juridique efficace et durable.

VNA/CVN