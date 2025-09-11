Le Vietnam participe à la 63e session de l'Organisation consultative juridique afro-asiatique

Une délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Anh Tuân, a participé à la 63 e session annuelle de l'Organisation consultative juridique afro-asiatique (AALCO) à Kampala, en Ouganda, du 8 au 10 septembre.

>> Cybercriminalité : l’ONU et le Vietnam unissent leurs efforts pour la mise en œuvre de la Convention de Hanoï

>> Montée en puissance de la cybercriminalité en Afrique

>> Préparatifs pour la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité

>> Le Vietnam renforce sa réponse face aux menaces de sécurité non traditionnelles

Photo : MAE/CVN

Cette réunion s'est tenue dans le cadre du 70e anniversaire de la Conférence de Bandung de 1955 en Indonésie, un événement historique qui a marqué la coopération politique entre les nations asiatiques et africaines à l'ère postcoloniale et posé les bases de la création de l'AALCO en 1956.

Dans son discours d'ouverture, le vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Anh Tuân, a souligné le rôle de l'AALCO en tant que forum juridique interrégional important contribuant à promouvoir une voix commune des pays en développement et à affirmer l'importance irremplaçable du droit international et de la coopération multilatérale pour défendre les intérêts légitimes des pays en développement dans le système international.

Il a réaffirmé la politique étrangère constante du Vietnam, axée sur l'intégration internationale globale et son ferme soutien au multilatéralisme, avec l'ONU comme centre et le droit international comme fondement.

Il a également souligné les contributions actives du Vietnam à la communauté internationale, notamment l'organisation prochaine de la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité à Hanoï en octobre prochain.

La session de cette année a porté sur des questions juridiques majeures telles que le droit maritime international, la protection de l'environnement marin, la mise en œuvre de l'Accord sur la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (Accord BBNJ), l'environnement et le développement durable, le droit du commerce et de l'investissement internationaux, les questions juridiques relatives à l'espace extra-atmosphérique ainsi que le droit international dans le cyberespace. La délégation vietnamienne est intervenue sur tous ces thèmes, illustrant un esprit de proactivité et de contribution substantielle. Elle a souligné l'importance du droit international et de son évolution progressive, tout en réaffirmant la volonté du Vietnam d'apporter sa part au travail commun de l'AALCO, en accord avec ses intérêts nationaux.

Le point d'orgue de la 63e session a été l'attention internationale portée à la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité. Les délégués de nombreux pays ont souligné l'importance de l'adoption par l'ONU de son tout premier document sur la lutte contre la criminalité depuis plus de 20 ans, créant ainsi un nouveau cadre juridique pour renforcer la coopération internationale contre la cybercriminalité. Ils ont salué le rôle du Vietnam comme hôte de la cérémonie de signature.

Le 9 septembre, le diplomate vietnamien a présidé un séminaire thématique auquel ont participé près de 100 délégués, en présentiel et en ligne, et qui a permis de faire le point sur les préparatifs de l'événement d'octobre.

Photo : MAE/CVN

Lê Anh Tuân a souligné que la Convention incarne l'engagement de la communauté internationale en faveur du multilatéralisme et crée un cadre juridique essentiel pour faire face à la menace croissante de la cybercriminalité pour le développement socio-économique. Il a exhorté les pays à se joindre à la cérémonie, à signer et à ratifier rapidement le document.

Des représentants de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), de la Chine et de la Russie (observateur auprès de l'AALCO) ont souligné l'importance régionale de la Convention et exprimé leur soutien au Vietnam comme hôte. À ce jour, près de 70 pays ont confirmé leur participation à la cérémonie de signature, aux événements parallèles et aux expositions technologiques présentant les avancées en matière de transformation numérique et de prévention de la criminalité.

À cette occasion, Lê Anh Tuân a rencontré le ministre ougandais des Affaires étrangères, le général Odongo Jeje Abubakhar, afin de discuter du renforcement des liens bilatéraux, notamment en matière de coopération commerciale et économique, et d'encourager la participation de l'Ouganda à la cérémonie de signature de Hanoï.

La délégation vietnamienne a également eu des échanges bilatéraux avec des représentants de la République de Corée, du Japon, du Pakistan, du Kenya, de la Tanzanie, de l'Arabie saoudite, de Djibouti, de la Palestine et de Bahreïn afin d'envisager des événements conjoints lors de la cérémonie de signature, tout en sollicitant un soutien à la candidature du Vietnam au poste de juge au Tribunal international du droit de la mer (TIDM) pour la période 2026-2035.

Le Vietnam est officiellement devenu membre de l'AALCO en 2017, trois ans après avoir été observateur.

VNA/CVN