Hô Chi Minh-Ville

Les vols reprennent après l’incident lié aux cerf-volants près de l’aéroport de Tân Son Nhât

La Société de gestion du trafic aérien du Vietnam (VATM) a déclaré que l’incident avait été géré conformément au principe selon lequel la sécurité des opérations aériennes prime sur toute autre considération.

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Photo : VNA/CVN

L’aéroport international de Tân Son Nhât, à Hô Chi Minh-Ville, a repris les décollages et les atterrissages le 13 août à 20h16, à peine 14 minutes après les avoir temporairement suspendus suite à la détection d’objets volants non identifiés à proximité.

Des vérifications ultérieures ont permis d’établir qu’il s’agissait de trois cerfs-volants équipés de lumières ; l’incident a affecté 21 vols.

Selon la Société de gestion du trafic aérien du Vietnam (VATM), vers 19h40, les services de contrôle aérien de Tân Son Nhât ont reçu des signalements concernant des objets - soupçonnés d’être des aéronefs sans pilote - dans la zone de Tham Luong. À ce moment-là, il n’avait pas été possible de déterminer précisément leur position ou leur altitude.

Le centre de contrôle d’approche et de tour (APP/TWR) de Tân Son Nhât a immédiatement coordonné ses actions avec les unités compétentes pour vérifier les informations et a consulté les équipages opérant dans la zone. Pendant que ces vérifications étaient effectuées, les opérations aériennes se sont poursuivies sous une surveillance étroite.

À 20h02, il a été confirmé que l’objet avait été détecté dans le quartier de Tây Thanh. Compte tenu du risque potentiel pour la sécurité aérienne, l’Autorité de l’aviation du Sud a ordonné la suspension temporaire des décollages et des atterrissages à l’aéroport de Tân Son Nhât afin de procéder à la vérification et à l’évaluation de la situation.

Par mesure de précaution, les avions en approche de Tân Son Nhât ont été placés en circuit d’attente, tandis que ceux s’apprêtant à décoller sont restés temporairement au sol. Le centre APP/TWR a maintenu une coordination étroite avec les autorités et les unités compétentes afin d’actualiser les informations, d’évaluer la situation et d’ajuster les opérations.

À 20h16, une fois tout risque pour la sécurité aérienne écarté, les autorités ont autorisé la reprise des opérations, permettant ainsi à l’aéroport international de Tân Son Nhât de rétablir les décollages et les atterrissages. La gestion des vols au départ de l’aéroport s’est poursuivie conformément aux plans opérationnels, tandis que le centre APP/TWR a continué de coordonner ses actions avec les équipages pour les tenir informés de l’évolution de la situation dans la zone.

Vingt et un vols ont été affectés durant la période où les objets volants ont été détectés.

Après vérification approfondie, vers 20h34, les autorités compétentes ont confirmé que l’objet volant détecté précédemment était en réalité constitué de trois cerfs-volants équipés de lumières. La police locale a établi un rapport officiel et a pris les mesures appropriées conformément à la réglementation en vigueur. VATM a également transmis des notifications et assuré une coordination totale avec les unités concernées.

VATM a déclaré que l’incident avait été géré conformément au principe selon lequel la sécurité des opérations aériennes prime sur toute autre considération. Lorsqu’une information concernant un objet volant non identifié survient dans une zone susceptible d’affecter l’activité aérienne, des mesures telles que la modification préventive des opérations, la mise en attente des aéronefs ou leur maintien temporaire au sol s’avèrent nécessaires pour atténuer les risques et garantir la sécurité des vols.

VNA/CVN