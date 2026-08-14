Écoles frontalières : accélérer les travaux avant la rentrée

Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu a appelé à accélérer les travaux des écoles frontalières tout en garantissant leur qualité et leur sécurité.

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Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu a présidé, le 14 août à Hanoï, une réunion du Comité de pilotage chargé de la construction d’écoles inter-niveaux dans les communes frontalières, afin d’évaluer l’état d’avancement des travaux avant la nouvelle année scolaire.

Selon un rapport présenté par le vice-ministre de l’Éducation et de la Formation, Pham Ngoc Thuong, les localités accélèrent actuellement les travaux et préparent les conditions nécessaires afin que les établissements scolaires inter-niveaux avec internat puissent accueillir les élèves dès l’année scolaire 2026-2027.

Les 108 écoles en chantier

Dans le cadre de la première phase, 108 écoles réparties dans 19 villes et provinces ont été mises en chantier depuis 2025. Sur les 99 établissements financés par le budget central, 51 avaient réalisé au moins 80% des travaux au 9 août et 47 entre 50% et moins de 80%. Toutefois, le rythme de décaissement reste globalement faible par rapport à l’avancement des travaux, ce qui nécessite d’accélérer les procédures de réception et de paiement.

Début août, 100 des 108 écoles disposaient déjà d’une décision de création et avaient achevé la mise en place de leur structure organisationnelle, tandis que 84 avaient terminé les inscriptions. Ces 108 établissements devraient accueillir plus de 108.000 élèves, dont plus de 71.000 internes.

Parallèlement, la préparation de la seconde phase prévue pour 2026 est déjà engagée, avec un besoin de financement estimé à 30.128 milliards de dôngs pour 121 établissements répartis dans 17 provinces et villes.

Pour garantir la rentrée scolaire, le ministère de l’Éducation et de la Formation a demandé aux localités d’achever en priorité les infrastructures essentielles telles que les salles de classe, les internats, les cuisines, les réfectoires et les systèmes d’approvisionnement en eau potable, les aménagements secondaires pouvant être achevés après la mise en service des établissements.

Priorité aux infrastructures pour la rentrée

Lors de la réunion, les autorités de Tuyên Quang et de Cao Bang ont fait état des difficultés rencontrées en raison notamment du relief et des conditions météorologiques dans les zones frontalières. Tuyên Quang a proposé aux ministères de la Construction et des Finances d’autoriser un ajustement des prix en raison de la forte fluctuation du coût des matériaux. Cao Bang, de son côté, organise l’exécution simultanée de plusieurs postes de travaux afin d’accélérer le chantier et prévoit de tester le fonctionnement des établissements avant leur inauguration.

Photo : VNA/CVN

Soulignant que l’achèvement des écoles à temps pour la rentrée scolaire du 5 septembre constitue une tâche politique qui ne saurait être retardée, le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu a demandé aux ministères, secteurs et localités concernés d’assumer pleinement leurs responsabilités et de revoir le volume des travaux afin de garantir le respect des délais, de la qualité et des conditions de fonctionnement.

Il a demandé au ministère de l’Éducation et de la Formation d’envoyer des missions dans les localités accusant du retard afin de prendre rapidement les mesures nécessaires.

Concernant le décaissement des investissements publics, les localités doivent procéder à la réception et au paiement au fur et à mesure de l’achèvement des travaux, afin que le taux de décaissement corresponde à leur avancement réel.

Le vice-Premier ministre a également demandé aux autorités locales et aux écoles de dialoguer avec les habitants et les parents afin d’adapter les modalités d’hébergement et de vie quotidienne aux besoins réels. Les élèves ne pourront être accueillis en internat qu’une fois garanties et vérifiées les conditions relatives à l’hygiène alimentaire, aux soins de santé et à leur encadrement.

Les localités doivent achever rapidement les procédures de création des écoles, consolider leur structure organisationnelle, finaliser les inscriptions et affecter le personnel nécessaire. Les enfants vivant effectivement dans les communes frontalières mais n’y ayant pas encore leur résidence permanente enregistrée devront pouvoir être accueillis de manière flexible durant l’année scolaire 2026-2027, afin qu’aucun enfant ne soit privé de la possibilité d’étudier en raison de formalités administratives.

Concernant la seconde phase, les 16 localités ayant reçu des fonds du budget central devront accélérer les procédures, l’approbation des projets et la libération des terrains, afin de lancer simultanément les travaux au quatrième trimestre 2026.

Enfin, les cérémonies d’inauguration et de rentrée scolaire devront être organisées de manière solennelle, économe et dans des conditions de sécurité absolue, afin d’en faire une fête pour les communautés ethniques des régions frontalières, avec les élèves au cœur de l’événement.

VNA/CVN