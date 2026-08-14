Sanctionner un ancien vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement

Réunie le 14 août à Hanoï pour sa 11 e réunion, la Commission centrale de contrôle du Parti communiste du Vietnam a proposé aux autorités compétentes d’appliquer des sanctions disciplinaires à l’encontre d'un ancien vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement et de l’ancienne dirigeante de la Compagnie générale du caoutchouc de Dông Nai pour de graves violations ayant entraîné de très lourdes conséquences.

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Photo : VNA/CVN

Le 14 août, à Hanoï, la Commission centrale de contrôle du Parti communiste du Vietnam a tenu sa 11e réunion, sous la présidence de Trân Sy Thanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale de contrôle du Parti.

Examinant le rapport proposant des mesures disciplinaires à l’encontre de membres du Parti ayant commis des violations au sein du Comité du Parti du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et dans la province de Dông Nai, la Commission centrale de contrôle a donné des avis.

Trân Quy Kiên, ancien membre de la Permanence du Comité du Parti du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et ancien vice-ministre et Nguyên Thi Gai, ancienne membre du Comité du Parti de la province de Dông Nai, secrétaire du Comité du Parti et directrice générale de sarl unipersonnel de la Compagnie générale du caoutchouc de Dông Nai, ont fait preuve d’une dégradation de leur idéologie politique, de leur éthique et de leur mode de vie. Ils ont enfreint des règlements du Parti et des lois de l’État dans l’exercice de leurs fonctions et responsabilités, ainsi que les dispositions relatives aux interdictions faites aux membres du Parti et à leur devoir de donner l’exemple.

Ces violations ont entraîné de très graves conséquences et porté gravement atteinte à la réputation des organisations du Parti ainsi qu’aux organismes, unités et collectivités locales où ils exerçaient leurs fonctions, justifiant l’application de sanctions disciplinaires.

Au regard du contenu, de la nature, de la gravité et des conséquences des violations, ainsi que de leurs causes et conformément aux règlements du Parti, la Commission centrale de contrôle du Parti a proposé aux autorités compétentes d’examiner et d’appliquer des mesures disciplinaires à l’encontre de ces deux anciens responsables.

Examinant les résultats de la supervision du Comité permanent du Comité du Parti du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que du Comité permanent du Comité du Parti, du secrétaire du Comité du Parti de la Compagnie générale des produits alimentaires du Sud, la Commission centrale de contrôle du Parti a constaté qu’en plus des points positifs et des résultats obtenus, certaines violations et insuffisances subsistaient.

Elle a donc demandé aux deux Comités permanents du Parti d’organiser rapidement des séances d’autocritique, d’en tirer sérieusement les enseignements et d’élaborer des plans concrets pour remédier aux violations et insuffisances relevées, avant d’en rendre compte à la Commission centrale de contrôle du Parti.

Lors de cette réunion, la Commission centrale de contrôle du Parti a également examiné et réglé une plainte concernant une sanction disciplinaire à l’encontre d’un membre du Parti et conclu plusieurs autres dossiers importants.

VNA/CVN