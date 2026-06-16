Vietnam - Laos : les ministres de la Justice réaffirment leur volonté de renforcer la coopération

Le ministre vietnamien de la Justice, Hoàng Thanh Tùng, s’est entretenu, le 16 juin à Hanoï, avec le vice-Premier ministre et ministre lao de la Justice, Khampane Phommathat. Les deux responsables ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération sectorielle et de mettre en œuvre les accords conclus au plus haut niveau entre les deux Partis et les deux États.

>> Renforcement de la coopération dans les domaines juridique et judiciaire

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Hoàng Thanh Tùng a présenté le vaste programme vietnamien de perfectionnement institutionnel et juridique. Il a notamment mis en avant la Résolution n°66-NQ/TW du Bureau politique sur la réforme de l’élaboration et de l’application des lois afin de répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle ère, la Conclusion n°09-KL/TW relative au perfectionnement de l’architecture du système juridique, la Conclusion n°17-KL/TW définissant les orientations législatives pour la XVIe législature de l’Assemblée nationale, ainsi que la Conclusion n°18-KL/TW traçant la feuille de route socio-économique pour la période 2026-2030.

Il a indiqué que le Bureau politique vietnamien avait créé un comité directeur central chargé du perfectionnement institutionnel et de la réforme de l’application des lois, placé sous la direction du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, le comité du Parti du ministère de la Justice assurant le rôle d’organe permanent. Dans ce cadre, le ministère concentre ses efforts sur la modernisation du système juridique, le renforcement de l’application des lois, la réforme judiciaire, la transformation numérique ainsi que l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les activités juridiques et judiciaires.

Abordant la coopération bilatérale, le ministre vietnamien s’est félicité des résultats obtenus et a appelé à une mise en œuvre efficace de l’accord de coopération pour la période 2026-2030. Il a plaidé pour un approfondissement des échanges d’expériences dans les domaines de l’élaboration des lois, de leur application, de la réforme judiciaire, de la formation des ressources humaines et de la transformation numérique. Il a également souligné l’importance d’accélérer l’approbation et la mise en œuvre du projet d’assistance technique du gouvernement vietnamien destiné à renforcer les capacités des cadres judiciaires lao.

Concernant ce projet, Hoàng Thanh Tùng a indiqué que les deux ministères avaient œuvré à son intégration dans les accords intergouvernementaux et a exhorté la partie lao à accélérer les procédures nécessaires afin de permettre son lancement rapide. Selon lui, cette initiative pourrait devenir un symbole marquant de la coopération juridique et judiciaire entre les deux pays et donner une traduction concrète au principe de "cohésion stratégique" qui caractérise les relations Vietnam - Laos.

S’agissant de l’enseignement du droit et de la formation professionnelle, le ministre a salué les partenariats entre les établissements vietnamiens de formation juridique et les institutions laotiennes, qui ont déjà permis de former plusieurs générations de juristes lao. Un programme de bourses permet actuellement à des cadres du secteur judiciaire lao de poursuivre un master en droit à l’Université de droit de Hanoï. Il a proposé de renforcer davantage la coopération entre l’Institut national lao de la Justice, l’Université de droit de Hanoï et l’Académie judiciaire du Vietnam afin d’améliorer la qualité des ressources humaines juridiques et judiciaires dans les deux pays.

Concernant la coopération au niveau local et les préparatifs de la 7e conférence élargie de la justice des provinces frontalières Vietnam - Laos, il a qualifié cet événement d’élément phare de la coopération judiciaire bilatérale. Il a souligné les résultats obtenus depuis la sixième édition dans les domaines de l’état civil et de la nationalité, de la diffusion du droit, de l’assistance juridique et judiciaire, de l’exécution des décisions civiles ainsi que de la formation du personnel.

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Prévue le 17 juin à Hai Phong, la 7e conférence constituera un cadre important d’échanges et de coordination, contribuant à renforcer la gestion du secteur de la justice et à garantir les droits et intérêts légitimes des populations vivant dans les zones frontalières.

Sur le plan multilatéral, le ministre vietnamien Hoàng Thanh Tùng a mis en avant l’étroite coopération entre les deux ministères dans les mécanismes juridiques et judiciaires de l’ASEAN ainsi que dans d’autres forums régionaux et internationaux. Il a proposé de poursuivre les échanges d’informations, les consultations et le soutien mutuel dans les cadres multilatéraux.

Le ministre vietnamien a également invité le ministère lao de la Justice à participer au Forum juridique de l’ASEAN sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’élaboration et l’application des lois à l’ère numérique, que le ministère vietnamien de la Justice prévoit d’organiser en août prochain.

Pour sa part, le vice-Premier ministre et ministre de la Justice du Laos, Khampane Phommathat a salué l’aide concrète apportée par le Vietnam dans les domaines de l’élaboration des lois, de la formation, de la réforme judiciaire et de la coopération locale.

Il a exprimé le souhait de poursuivre une coordination étroite afin de mettre en œuvre efficacement l’accord de coopération pour la période 2026-2030 et a confirmé que le Laos travaillerait avec les organismes concernés pour achever rapidement les procédures nécessaires au lancement du projet d’assistance technique du Vietnam.

Il a également réaffirmé l’engagement du Laos à poursuivre sa coopération dans le cadre des mécanismes bilatéraux et multilatéraux existants, tout en contribuant activement au succès de la 7e conférence élargie de la justice des provinces frontalières Vietnam - Laos et à la mise en œuvre effective de ses conclusions.

VNA/CVN