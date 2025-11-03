Foire d'automne 2025 : signature de 18 accords

Dix-huit accords de coopération ont été signés le 3 novembre au Centre des expositions du Vietnam, dans le cadre de la première Foire d’automne à Hanoï.

Ces accords portent sur trois domaines principaux : le développement et la promotion de contenus culturels, sportifs et touristiques sur les plates-formes numériques ; la protection des droits d’auteur et des droits connexes ; ainsi que la coopération dans le secteur cinématographique.

Parmi eux figurent des accords entre le Bureau des droits d’auteur du Vietnam (Copyright Office of Vietnam) et VTC, entre le Centre de communication numérique de VTC et le Centre d’information du tourisme (Autorité nationale du tourisme), ainsi qu’entre le Centre de protection des droits d’auteur du Vietnam et TikTok Vietnam.

Les accords signés définissent des objectifs stratégiques pour la période 2025-2027. Ces objectifs incluent la promotion de la culture et du tourisme vietnamiens sur des plates-formes numériques, ainsi que l’application de technologies numériques pour une gestion plus efficace des droits d’auteur (surveillance et détection des violations).

Un autre objectif clé est la promotion de l’e-sport, notamment à travers l’organisation et la participation à des événements majeurs, afin de renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale.

Cette collaboration témoigne de la détermination des parties prenantes à développer durablement l’industrie culturelle nationale et à diffuser l’image du Vietnam grâce à la puissance des médias numériques.

