Foire d'Automne 2025 : connecter les entreprises

La Foire d'Automne 2025, ayant pour thème "Connecter les hommes à la production et aux affaires", se tient actuellement au Centre d'exposition national à Dông Anh, Hanoï.

>> Première Foire d'automne 2025 : un espace dynamique, des expériences infinies

>> La Foire d'Automne 2025 attire les foules avec des soldes exceptionnelles

>> La Foire d'automne 2025 : un pont entre tradition et modernité culturelle

Photo : Khanh Hòa/VNA/CVN

Au-delà de sa dimension culturelle et touristique, cet événement revêt une importance nationale pour la promotion du commerce, offrant une opportunité "en or" aux entreprises vietnamiennes de trouver des partenaires, de promouvoir leurs marques et d'étendre leurs marchés.

Les entreprises participant à la Foire ont toutes des objectifs clairs, visant un "double bénéfice" : stimuler les ventes actuelles tout en posant les bases d'une coopération durable pour l'avenir.

Dang Thi Huong, représentante de l'établissement de poterie Minh Tâm, dans le village de Phù Lang, province de Bac Ninh, a déclaré que l'objectif était de présenter l'essence de l'artisanat de Phù Lang, un village vieux de plus de 800 ans, aux visiteurs nationaux et internationaux.

L'entreprise s'efforce de préserver les valeurs traditionnelles tout en innovant dans les designs et en appliquant la technologie dans la production, s'adaptant aux tendances modernes de décoration intérieure.

L'établissement Minh Tâm cherche activement à se connecter avec des entreprises de décoration intérieure et des distributeurs pour étendre son marché, tout en sollicitant le soutien des autorités pour promouvoir ses produits à l'échelle internationale.

De nombreuses entreprises ont déjà établi des contacts avec des partenaires potentiels. A Ma Cao, directeur commercial de la société Tây Bac TV, considère la foire comme une plateforme idéale pour promouvoir des produits naturels de Lai Châu, notamment des suppléments à base de plantes. Sa société a désormais réussi à établir des liens avec deux partenaires : une unité de production de plantes médicinales et une entreprise pharmaceutique, ouvrant une perspective de coopération à l'avenir.

La Foire crée ainsi un marché potentiel immense, servant de pont essentiel pour l'intégration internationale des entreprises vietnamiennes, l'échange d'expériences et le transfert de technologie dans des domaines tels que l'économie verte et l'économie circulaire.

VNA/CVN