Foire d’automne 2025 : empreintes "vertes" de produits agricoles vietnamiens

Avec une superficie de 200 m², le stand d’exposition, de promotion et de connexion pour la consommation des produits de l’agriculture et de l’environnement lors de la Foire d’automne 2025 est conçu de manière moderne, imprégné de l’identité vietnamienne, tout en exprimant la créativité et le respect de l’environnement.

Photo : Công Luân/CVN

Dans le cadre de la Foire d’automne 2025, qui se tient du 26 octobre au 4 novembre 2025 au Centre d’exposition nationale du Vietnam situé dans la commune de Dông Anh (Hanoï), le stand d’exposition et de promotion commerciale du secteur de l’agriculture et de l’environnement est considéré comme l’un des points d’orgue de l’événement. Il illustre l’image d’une agriculture vietnamienne "verte", durable et intégrée à l’échelle internationale.

La foire est un grand événement de promotion commerciale, visant à stimuler le développement du marché intérieur et encourager la consommation, tout en élargissant les opportunités d'exportation des produits agricoles vietnamiens vers le monde. Le stand du secteur de l'agriculture et de l'environnement contribue à présenter les réalisations remarquables et à refléter le parcours de 80 ans de construction et de développement de ce domaine.

Photo : Công Luân/CVN

L'événement est également une occasion pour les localités, entreprises, coopératives et villages artisanaux à travers le pays de présenter leurs produits caractéristiques, de partager des modèles de production agricole verte, de réduction des émissions, tout en connectant et collaborant pour développer le marché.

Avec une superficie de 200 m², le stand est conçu de manière moderne, incarnant pleinement la culture vietnamienne, mettant en avant la créativité, la praticité et le respect de l'environnement. La disposition est divisée en deux zones principales.

Photos : VNA/CVN

La zone 1 présente des produits labellisés OCOP (One commun, one product - À chaque commune son produit) 5 étoiles et des produits phares de l’exportation tels que le riz, le café, le poivre, les fruits, notamment issus du modèle d’un million d’hectares de riz de haute qualité à faibles émissions. Tous mettent l’accent sur les critères biologiques, les technologies de transformation modernes et les emballages recyclés.

La zone 2 expose la science, la technologie et l’innovation comprenant des avancées technologiques appliquées à la production agricole telles que la blockchain pour la traçabilité, les drones pulvérisateurs, l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (IoT) dans la gestion de la production, les nouvelles variétés de plantes, ainsi que des modèles et équipements illustratifs.

Promouvoir les marques vietnamiennes Tenue au Centre d’exposition du Vietnam à Dông Anh, la Foire d'automne 2025 (première édition) s’étend sur une superficie totale de plus de 130.000 m², réunissant 34 villes et provinces du pays, de nombreux ministères, des milliers d'entreprises et de coopératives, ainsi que plusieurs partenaires internationaux. L'événement pourrait accueillir en moyenne 500.000 visiteurs par jour. Cet événement économique d'envergure contribue à stimuler la consommation intérieure, la production, l’exportation et à promouvoir les marques vietnamiennes.

Non seulement espace d’exposition, le stand de l’agriculture et de l’environnement propose également de nombreuses activités interactives pour les visiteurs, telles que la dégustation de thés, de cafés, de tisanes, ainsi que de plats élaborés à partir d’ingrédients propres. En ce qui concerne les expériences culinaires : des artisans préparent le thé et le café sur place, permettant aux visiteurs de mieux comprendre la richesse et le savoir-faire liés aux produits agricoles vietnamiens. Pour leurs parts, les expériences technologiques permettent au public d’assister à des démonstrations en direct telles que l’utilisation de drones pour la pulvérisation de cultures ou la traçabilité des produits grâce à la blockchain.

À travers le stand du secteur de l'agriculture et de l'environnement, le Vietnam ne se limite pas à promouvoir l'image de ses produits agricoles de haute qualité, mais affirme également un engagement fort envers la transition écologique, la transformation numérique et le développement d'une agriculture durable.

L’événement contribue à promouvoir l’application des sciences et technologies et à renforcer la compétitivité des entreprises, tout en affirmant la position des produits agricoles vietnamiens sur le marché international.

La Foire d’automne 2025 devient une destination incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à l’agriculture, à l’environnement et aux technologies "vertes". Avec un espace d’exposition impressionnant et une riche variété d’activités, cette édition est l’occasion pour le secteur de l’agriculture et de l’environnement du Vietnam de montrer une nouvelle étape franchie dans son parcours d’intégration, d’innovation et de développement durable.

Photo : VNA/CVN

Trung Nguyên/CVN