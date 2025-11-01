Le Vietnam reconduit au Conseil des droits de l’homme

La réélection du Vietnam au Conseil des droits de l’homme pour la période 2026-2028 reflète la confiance internationale dans ses engagements concrets en la matière. Ce succès dément les accusations infondées et renforce le prestige du pays sur la scène multilatérale.

Photo : VNA/CVN

Lors de la session plénière de l’Assemblée générale des Nations unies, le 14 octobre, 14 pays ont été élus au Conseil des droits de l’homme (CDH) pour 2026-2028 : Afrique du Sud, Angola, Chili, Égypte, Équateur, Estonie, Inde, Irak, Italie, Maurice, Pakistan, Royaume-Uni, Slovénie et Vietnam. Avec 180 voix, ce dernier a obtenu le meilleur score parmi les pays d’Asie-Pacifique et reste le seul de la région à avoir été reconduit après son précédent mandat. Sa nouvelle fonction débutera officiellement le 1er janvier 2026.

Il s’agit de la troisième fois que le pays siège au CDH. Après une première période en 2014-2016, il a été réélu pour 2023-2025 et poursuit son engagement pour 2026-2028. Le vote favorable de 180 États témoigne de la haute estime que porte la communauté internationale à son action en matière de protection et de promotion des droits de l’homme, de protection sociale, ainsi que d’amélioration du bien-être matériel et spirituel de sa population. Il souligne également la reconnaissance de son rôle actif dans la coopération internationale sur ces questions.

Photo : VNA/CVN

Le résultat de cette réélection constitue un puissant démenti aux faux récits propagés par des forces hostiles et réactionnaires. Depuis fin 2024, lors de l’annonce de sa candidature pour 2026-2028, plusieurs organisations d’opposition et groupes étrangers hostiles ont conduit des campagnes de diffamation, publiant de fausses nouvelles sur son bilan en matière de droits humains. Ces médias s’appuient sur des informations fallacieuses fournies par certaines ONG hostiles et des groupes exilés. Derrière ces écrits se cache une volonté de nuire à sa réputation.

Cependant, le soutien de 180 pays à son adhésion au CDH réfute fermement ces allégations calomnieuses. Seule une nation respectant véritablement les droits humains peut obtenir cette confiance internationale, indispensable pour siéger au Conseil, dont la mission est de les protéger et les promouvoir dans le monde.

Trân Anh Tuân, responsable du Conseil consultatif juridique et médiatique de l’Institut d’économie et de droit international, observe: “Le large soutien de la communauté internationale exprimé par ce vote, ainsi que la participation active de l’ensemble du système politique vietnamien, conformément à la Résolution N°59 du 24 janvier 2025 du Politburo du Parti sur l’intégration internationale, constituent une base importante pour que le pays remplisse avec succès son rôle au CDH 2026-2028”.

Photo : VNA/CVN

Pour la période 2023-2025, la devise vietnamienne au Conseil est : “Respect et compréhension. Dialogue et coopération”, avec pour objectif de promouvoir “Tous les droits de l’homme - pour tous”. Le respect et la compréhension entre États visent à réduire la politisation et à focaliser l’attention internationale sur les besoins réels des pays. Le dialogue et la coopération doivent générer des actions concrètes et durables pour garantir et faire progresser les droits humains. Cette approche reflète également le caractère universel, indivisible et interdépendant des droits fondamentaux, ainsi que la volonté du pays de contribuer activement à l’ensemble des travaux du Conseil.

Pour ce troisième mandat, le Vietnam poursuivra huit priorités majeures : améliorer l’efficacité de l’action ; protéger les droits face au changement climatique ; lutter contre la violence et la discrimination ; défendre les groupes vulnérables ; promouvoir l’égalité des sexes ; garantir les droits à l’ère numérique ; renforcer l’accès à la santé, au travail et à l’éducation ; et promouvoir l’éducation aux droits humains. Plusieurs initiatives concrètes seront mises en œuvre, notamment des projets de résolutions, des déclarations interrégionales conjointes et des tables rondes internationales sur diverses thématiques.

Lors de sa candidature, le pays avait présenté 12 engagements volontaires couvrant plusieurs domaines des droits de l’homme. Ils seront appliqués avec rigueur, en coordination avec les mécanismes onusiens et régionaux, à travers le suivi des recommandations acceptées et des missions stratégiques visant à inscrire le Vietnam dans une nouvelle phase de développement fondée sur l’État de droit, la réforme juridique, l’intégration internationale, l’innovation et la transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

Les droits de l’homme constituent un ensemble fondamental de libertés définissant le statut juridique de l’individu. Pour le Parti communiste vietnamien, ils sont indissociables du droit de chacun à un développement pleinement accompli, l’être humain étant au cœur et à l’origine du progrès. Sous sa direction, le Vietnam est devenu un “point lumineux” et un modèle en matière de garantie des droits. Ce respect est une politique constante du Parti et de l’État. Les droits humains et citoyens ont été consacrés dès la Constitution de 1946 et renforcés dans celles de 1959, 1980, 1992 et 2013. L’article 3 de la Constitution actuelle stipule : “L’État garantit et promeut la souveraineté du peuple ; reconnaît, respecte, protège et garantit les droits de l’homme et les droits des citoyens ; réalise les objectifs d’un peuple prospère, d’une nation forte, de la démocratie, de la justice et de la civilisation ; et veille à ce que chacun puisse vivre une vie prospère, libre et heureuse et bénéficier des conditions nécessaires à son développement complet”. Plus encore, l’engagement du Vietnam s’est traduit par un large éventail de politiques mises en œuvre efficacement, conformément aux conventions internationales auxquelles le pays adhère.

Le colonel et Professeur associé - Dr. Bùi Quang Huy souligne : “À ce jour, le Vietnam a ratifié sept des neuf conventions fondamentales des Nations unies relatives aux droits de l’homme et 25 de l’OIT. Leur contenu est intégré au droit national et appliqué en pratique, ce qui confirme la politique ferme du Parti et de l’État en matière de garantie des droits humains”.

Photo : VNA/CVN

Aujourd’hui, le pays incarne l’image d’un État doté d’un système politique stable, d’une économie en forte croissance et d’une intégration internationale approfondie. Il a accompli des avancées notables dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la santé et de la protection sociale, en plaçant les citoyens au centre de ses politiques.

Le taux de pauvreté multidimensionnelle est passé sous les 2%, la couverture de l’assurance maladie atteint près de 93% de la population, l’éducation est universelle et l’égalité des sexes dans ce domaine est assurée.

La participation politique des femmes progresse, tandis que le climat des affaires s’améliore continuellement, avec une protection accrue des droits des travailleurs et des intérêts des entreprises.

Sur le plan juridique, les citoyens jouissent de droits fondamentaux tels que la liberté de religion et de croyance, d’expression, de la presse et d’accès à l’information.

En 2024, le pays comptait plus de 70 millions d’internautes, soit environ 70% de la population, avec une forte activité sur les réseaux sociaux comme Facebook, Zalo et TikTok. Les citoyens peuvent librement exprimer leurs opinions et accéder à une information large et objective. Le droit de croire et de pratiquer une foi est également pleinement garanti, avec des dizaines d’organisations reconnues dans ce domaine et plus de 26 millions d’adeptes, soit près de 27% de la population.

Photo : VNA/CVN

Le Parti et l’État accordent une attention particulière à la protection sociale, notamment à la réduction de la pauvreté, aux soins de santé et à l’éducation gratuite ou subventionnée.

Selon le Rapport sur le développement humain du PNUD, l’indice du Vietnam a progressé de huit places en 2024, passant de la 115e à la 107e position sur 193 pays. Le Rapport mondial sur le bonheur 2024 des Nations unies classe le pays 54e sur 143, avec une progression de 11 places. Il a également gagné une place dans l’indice des Objectifs de Développement Durable (ODD) sur 166 pays.

Ces avancées, largement reconnues, renforcent le rôle, la position et la crédibilité du Vietnam sur la scène internationale, tout en constituant une réfutation solide et fondée face aux allégations erronées sur la situation des droits humains dans le pays.

Thúy Hà/CVN