Un mandat 2026-2028 sous le signe de la confiance internationale

Avec 180 voix sur 190, le Vietnam est réélu au Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour le mandat 2026-2028. Ce score exceptionnel consacre la reconnaissance internationale et souligne le rôle actif du pays dans la promotion des libertés fondamentales.

>> Le Vietnam reconduit au Conseil des droits de l’homme

La réélection du Vietnam au Conseil des droits de l’homme (CDH) de l’ONU pour la période 2026-2028 confirme son influence croissante sur la scène internationale. Avec le plus grand nombre de voix parmi les pays de la région Asie-Pacifique, ce résultat reflète la reconnaissance des efforts du pays en matière de bien-être, de protection sociale et de promotion des libertés fondamentales.

Ce nouveau mandat s’inscrit dans la continuité de celui de 2023-2025, renforçant la confiance enversla politique de dialogue et de coopération équilibrée du Vietnam. Par ailleurs, l’organisation réussie de la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï) illustre son engagement actif dans la gouvernance mondiale.

Ce mandat marque une évolution stratégique :le Vietnam passe du statut de partenaire responsable à celui d’acteur influent dans la définition des enjeux communs. Pour 2026-2028, il entend poursuivre ses priorités : protéger les droits humains face aux défis du changement climatique ; promouvoir l’égalité des sexes ; et renforcer les droits à la santé, à l’éducation et au travail. Une attention particulière sera portée aux enjeux mondiaux, tels que les transformations liées à la science, à la technologie et au numérique.

Ce succès repose sur un soutien international massif et une mobilisation coordonnée de l’ensemble du système politique vietnamien, garantissant la pertinence et l’efficacité de son action au sein du Conseil pour la prochaine période.

Cette réélection souligne l’engagement constant du Vietnam à préserver son indépendance, sa liberté et son unité nationale. Dans un contexte de paix, de stabilité, de sécurité et de sûreté, le pays place l’être humain au cœur de ses politiques, faisant de ses droits à la fois un moteur et un objectif du développement.

La nation affirme sa détermination à ne laisser personne de côté, permettant à tous ses citoyens de profiter pleinement des avancées en développement durable, en santé, en éducation, en transformation numérique et en transition écologique.

Ce troisième mandat illustre également le rôle actif du Vietnam au sein de l’ONU, où il siège dans plusieurs organes clés liés à la paix, à la sécurité et aux enjeux socio-économiques. Il défend une approche fondée sur la souveraineté des États, le dialogue et le partage des valeurs universelles, afin que chaque individu et chaque nation puissent jouir pleinement de leurs droits dans un monde pacifique, sûr et durable.

Deux facteurs expliquent ce vote massif. D’une part, les progrès réalisés depuis l’indépendance reconquise il y a huit décennies et le renouveau lancé il y a quatre décennies ont permis au Vietnam d’atteindre un niveau inédit sur la scène mondiale. Ses citoyens bénéficient aujourd’hui d’un cadre complet de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, incluant la paix, l’innovation et l’épanouissement personnel.

D’autre part, sa diplomatie rigoureuse a permis d’établir des relations avec l’ensemble des États membres de l’ONU, consolidant un réseau de partenariats stratégiques. Ce travail concerté a recueilli la confiance de 180 pays.

Dans un contexte de tensions géopolitiques et de remise en question du multilatéralisme, le Vietnam entend jouer un rôle actif et constructif en promouvant la solidarité, les valeurs communes et la compréhension mutuelle pour défendre les libertés fondamentales universelles.



La troisième réélection du Vietnam au Conseil des droits de l’homme des Nations unies, avec 180 voix sur 190, a suscité une vive émotion et une grande fierté nationale. Ce résultat exceptionnel incarne la reconnaissance internationale des efforts constants du pays pour garantir et promouvoir les droits fondamentaux, tant sur le plan national qu’au sein des instances multilatérales.

Il confirme la pertinence de la politique du Parti et de l’État, fondée sur une approche centrée sur l’humain. Le Vietnam a activement renforcé

son cadre juridique en adoptant de nombreuses lois conformes aux standards internationaux, tout en poursuivant une croissance économique soutenue. Cette dynamique s’est accompagnée d’une amélioration du niveau de vie, de politiques sociales inclusives et d’une réduction significative de la pauvreté.

Sur le plan diplomatique, cette réélection s’inscrit dans la continuité du mandat 2023-2025, consolidant la position du pays au sein des institutions multilatérales. La confiance exprimée par les États membres de l’ONU reflète les résultats concrets obtenus et la crédibilité du Vietnam dans la défense des libertés fondamentales.

Toutefois, ce nouveau mandat s’accompagne de défis. Les attentes seront plus élevées pour ce deuxième mandat consécutif, et le Vietnam devra intensifier ses efforts pour promouvoir des initiatives en faveur de la paix, de la sécurité et du développement durable. Il devra également faire face à d’éventuelles pressions extérieures visant à fragiliser son image. Mais fort de son unité nationale et du soutien international, le pays est prêt à relever ces enjeux.

Cette réélection marque ainsi une étape décisive dans l’histoire diplomatique du Vietnam, consolidant son rôle en tant qu’acteur engagé dans la promotion des droits humains à l’échelle mondiale.

Thúy Hà/CVN