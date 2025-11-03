Foire d’automne 2025 : connecter culture, innovation et économie

Vitrine nationale des industries culturelles, la Foire d’automne 2025 transforme Hanoï en un vaste espace de création, d’échanges et de découvertes. Entre arts, tourisme et gastronomie, l’événement met en lumière la vitalité culturelle et le potentiel économique du Vietnam.

>> Foire d’automne 2025 : une vitrine pour les produits artisanaux vietnamiens

>> Foire d’automne 2025 : l’omnicanal, nouvel eldorado des entreprises vietnamiennes

>> Tradition et modernité : Le Pavillon aquatique, attraction majeure de la Foire d’automne

>> Foire d’automne : La gastronomie du Delta du Mékong séduit les visiteurs

Photo : VNA/CVN

Sous les hautes voûtes du Centre d’exposition du Vietnam, à Dông Anh (Hanoï), la Foire d’automne 2025 déploie plus de 10.000 m² dédiés aux produits culturels. Cinéma, arts de la scène, mode, édition, tourisme ou encore design s’y côtoient, dans un mélange de sons, de couleurs et de saveurs.

"Les produits culturels ne sont pas seulement des marchandises, mais le reflet de notre identité et de notre créativité", souligne Hô An Phong, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme. Ici, le visiteur ne se contente pas d’acheter : il vit une expérience artistique, émotionnelle, parfois même sensorielle.

Un voyage à travers l’art, la lecture et le spectacle

Au cœur du pavillon Cinéma, le public rencontre des réalisateurs, des acteurs et découvre les coulisses de films vietnamiens récents. Le long d’un couloir tapissé d’affiches emblématiques, des objets de tournage côtoient des produits dérivés inspirés de films à succès. Le film Mua do (Pluie rouge) y est projeté cinq fois par jour, avant un échange animé avec son équipe artistique, qui partage les défis et la passion derrière cette œuvre.

Photo : VNA/CVN

Un peu plus loin, le pavillon de l’Édition se transforme en véritable fête du livre : rencontres, dédicaces, cafés littéraires et ventes à prix doux recréent l’atmosphère d’un festival de lecture. Le bruissement des pages se mêle à l’odeur du café dans l’espace “Cà phê Sách” (café-librairie), où auteurs, éditeurs et lecteurs échangent autour des nouvelles parutions.

L’espace des arts de la scène attire les curieux avec ses ateliers participatifs. Les visiteurs peuvent essayer un masque de théâtre traditionnel, écouter un instrument de musique ancien ou acheter des objets artisanaux liés à l’art du spectacle : marionnettes, lanternes, costumes, instruments.

À quelques pas, le pavillon du sport vibre au rythme des démonstrations de kung-fu, de danse sportive et des échanges avec des athlètes renommés. L’endroit se double d’un espace de vente d’équipements d’entraînement et de produits de santé.

Expériences immersives et saveurs régionales

Au-delà des pavillons, la Foire d’automne 2025 invite à un véritable voyage à travers les régions du Vietnam. Des stands touristiques proposent des offres exceptionnelles pour des destinations telles que Lào Cai, Quang Ninh, Ninh Binh ou encore Cân Tho. Chez BestPrice Travel, les visiteurs profitent de réductions exclusives sur des circuits vers le Japon, la Chine ou la Thaïlande, combinant bien-être et découverte.

Photo : VNA/CVN

À proximité, un doux parfum de café et de chocolat flotte dans l’air : c’est MISS EDE, marque originaire du Dak Lak, qui offre plus de 15.000 tasses gratuites de café et de chocolat chaud. L’espace, décoré de motifs inspirés du Tây Nguyên, évoque une convivialité à la fois traditionnelle et cosmopolite. Fidèle à sa philosophie - "une même qualité pour tous les marchés" - MISS EDE présente ses produits destinés tant au marché vietnamien qu’à l’export vers les États-Unis et la République de Corée.

L’un des espaces les plus attendus, “Tinh Hoa Thu Hà Nôi” (L’essence de l’automne de Hanoï), déploie sur 17.000 m² une reconstitution poétique de la capitale millénaire. Le visiteur flâne sur "la route de l’automne de Hanoï", parmi les senteurs de riz vert (com), de lotus et de thé. Les artisans y travaillent la céramique, le bambou tressé ou le bois sculpté, invitant le public à participer à la création d’objets artisanaux, symboles d’un savoir-faire transmis depuis des générations.

Photo : VNA/CVN

En soirée, la fête continue en plein air avec des concerts, des défilés de mode, des jeux interactifs et surtout le festival culinaire "Thu My Vi", où deux espaces thématiques font sensation : "Cheer Fest - Bières & Grillades du monde" et "Un tour du Vietnam", vitrine gustative des trois régions du pays.

Placée sous le thème "Connecter l’humain à la production et au commerce", la Foire d’automne du Vietnam 2025 réunit plus de 2.500 entreprises vietnamiennes et internationales autour de 3.000 stands. Bien plus qu’un événement commercial, elle se veut un pont entre économie et culture, un lieu où la créativité devient moteur de développement.

Thao Nguyên/CVN