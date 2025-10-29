"La Route du Bonheur" du Vietnam mise à l’honneur par le New York Times

À six heures de route au nord de Hanoï, la boucle de Hà Giang - longue de 370 km - séduit les voyageurs par ses paysages vertigineux, ses vallées brumeuses et la chaleur de ses habitants.

>> Des touristes étrangers conquis par l’aventure à moto sur le plateau karstique de Dông Van

Le New York Times y consacre un reportage vibrant, véritable ode à la liberté sur deux roues.



La route de Hà Giang, d’une longueur d’environ 370 kilomètres, située à quelque six heures de Hanoï, offre aux voyageurs une expérience inoubliable, entre panoramas grandioses, merveilles culturelles et une succession de virages audacieux.

Le journaliste Derek M. Norman, du New York Times, y a passé quatre jours à sillonner la boucle à moto et partage avec ses lecteurs les sensations fortes de cette aventure singulière.

Des dizaines de motos se pressent, klaxon hurlant, sur la route sinueuse menant au col de Quản Bạ. Je serre l’accélérateur de ma Honda XR 150cc, un œil rivé sur la chaussée étroite, l’autre sur mon guide, à peine quatre mètres devant moi, écrit-il.

Soudain, le versant droit s’ouvre sur un panorama grandiose : collines ondulantes, rizières en terrasses et chaînes de montagnes qui se perdent dans la brume de midi. Pas étonnant que les habitants appellent cet endroit "la Porte du Ciel".

C’est le point de départ d’un périple à moto autour de Hà Giang, une boucle de 370 km traversant les hauts plateaux du Nord-Ouest, inscrite parmi les 52 destinations phares du New York Times en 2023.

Surnommée "la Route du Bonheur" pour les bienfaits économiques et sociaux qu’elle a apportés à la région, cette route mythique attire depuis une décennie les amateurs d’aventure du monde entier.

Un périple au cœur de l'authenticité

Au fil de quatre jours de voyage fin mars, Derek et son guide se sont frayé un chemin à travers les lacets escarpés et les vallées verdoyantes.

En moyenne, ils parcouraient une centaine de kilomètres par jour, ponctués de pauses dans des cafés de plein air, des ateliers de tissage ou d’anciennes bâtisses coloniales françaises, avant de passer la nuit dans des homestays, ces maisons d’hôtes locales nichées dans des villages Hmong, Tày ou Dao.

Mais la boucle de Hà Giang n’est pas faite pour les âmes sensibles. Les routes étroites grimpent et serpentent le long de précipices vertigineux, traversant des hameaux où la vie rurale bat son plein.

La plupart des voyageurs optent pour la formule easy rider, perchés à l’arrière d’une moto conduite par un guide local. Une solution économique, pratique – nul besoin de permis – et qui permet de se laisser absorber par la beauté du paysage sans souci de la conduite.

Passionné de deux-roues, Norman a préféré piloter lui-même. Il a ainsi réservé un circuit privé accompagné, proposé par l’auberge Bong Backpacker Hostel, pour environ 9 millions de dôngs, bus aller-retour depuis Hanoï inclus.

Hà Giang conserve ce parfum de bout du monde que recherchent les voyageurs en quête d’authenticité. Pourtant, la région devient de plus en plus populaire : les points de vue emblématiques se remplissent souvent de motos et d’aventuriers venus du monde entier.

Chaque fois que nous disions à nos amis que nous partions au Vietnam, ils demandaient : ‘Allez-vous faire la boucle de Hà Giang ?’, raconte Danielle Wyatt, rédactrice de voyage néo-zélandaise.

Et je peux affirmer aujourd’hui que nous comprenons parfaitement pourquoi tout le monde en parle, ajoute-t-elle en souriant.

Les virages du col de Quản Bạ mènent à un belvédère spectaculaire sur la petite ville colorée de Tam Sơn et sur deux collines calcaires étonnantes, emblèmes du plateau karstique de Đồng Văn, classé au patrimoine géologique mondial de l’UNESCO.

Chaque tournant révèle un nouveau décor : ici, des montagnes abruptes plongées dans l’ombre ; là, des rizières en terrasses baignées de soleil.

Le soir venu, à Yên Minh, le premier homestay résonne de rires et de verres entrechoqués.

C’est l’eau du bonheur, explique un guide en servant un verre de liqueur de riz artisanale. Une rasade et tout le monde porte un toast chaleureux dans la nuit montagnarde.

Le lendemain, la route de Thẩm Mã s’élève en lacets serrés, serpentant sur les collines avant de se hisser vers les hauteurs. Le vent y emporte des effluves de pin et de fumée, vestiges des brûlis agricoles.

Le paysage s’élargit, et les motos filent à 40 miles à l’heure, dépassant d’autres voyageurs qui se prennent en photo ou ouvrent les bras comme pour embrasser le ciel.

Le troisième jour, les travaux routiers et les cahots mettent les corps à rude épreuve.

Le soir, à Du Già, Derek savoure une bière fraîche en jouant au billard avec son guide, avant de se glisser dans le sommeil réparateur des aventuriers comblés.

Descendre la montagne, c’est comme émerger d’un rêve, confie Juliette Tiefenauer, 30 ans, kinésithérapeute originaire de Montpellier, après trois jours de périple avec un guide local.

Dans la dernière descente vers la ville de Hà Giang, le journaliste retrouve le flot animé des rues, coupe le moteur et enlève son casque.

Trempé de sueur, couvert d’ecchymoses et épuisé, j’avais pourtant la sensation d’être pleinement vivant, conclut-il.

Vi Nguyên - Câm Sa/CVN