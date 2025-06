Le Chevalier Grillon, premier livre vietnamien illustré par l’IA

Dévoilé le 28 mai dernier, Hiêp si Dê Mèn (Le Chevalier Grillon) fait sensation en devenant le premier livre vietnamien entièrement illustré par intelligence artificielle (IA). Une innovation majeure qui révolutionne le monde de l’édition et de l’art visuel dans le pays.

>> Prix "Dê mèn" 2025 : le compositeur Pham Tuyên reçoit le Grand Prix

>> Un livre photo célèbre un siècle de presse révolutionnaire vietnamienne

>> La VNA offre au chef du Parti un livre dédié aux 100 ans de la presse révolutionnaire

L’ouvrage de 277 pages de Lê Van Thao, a été publié par la Maison d’édition My thuât (Beaux-arts). Riche de plus de 200 illustrations, il raconte l’histoire d’un grillon engagé dans la défense de la justice. Emporté dans de nombreuses aventures imprévues, il traverse des épreuves pleines d’émotions et de poésie.

Divisé en sept parties, Le Chevalier Grillon plonge les lecteurs dans un univers imaginaire peuplé d’insectes, dans le style captivant de l’auteur qui crée des images vives et réalistes.

“J’ai participé à un projet américain d’adaptation cinématographique du célèbre récit vietnamien +Dế Mèn phiêu lưu ký+ (Les Aventures du Grillon) du regretté écrivain Tô Hoài. Ce projet a finalement échoué, ce qu’il m’a beaucoup attristé, car mes amis internationaux ont manqué une occasion de découvrir le Vietnam. J’ai alors décidé de réaliser moi-même un livre illustré”, a expliqué Lê Van Thao.

Sans expérience d’écrivain ni de peintre, Lê Van Thao, graphiste, a construit son œuvre progressivement, jour après jour, pendant vingt ans, jusqu’à concrétiser son rêve.

Messages forts

Il a notamment attendu longtemps pour obtenir des illustrations originales. Après plusieurs collaborations infructueuses avec des peintres incapables de traduire ses idées, il a découvert l’IA. Il a appris à maîtriser cette technologie et l’a appliquée à son univers. En deux mois, l’IA l’a aidé à finaliser les illustrations du livre.

Photo : BZ/CVN

“En tant que graphiste dans l’édition, je sais que traduire les idées d’un écrivain en images est un défi. Ce livre ne sera peut-être pas parfait, ni pour moi ni pour les lecteurs, mais j’espère qu’il stimulera la créativité de tous, quel que soit leur âge, a confié Lê Van Thao. Sans l’IA, mon projet de vingt ans aurait été vain. J’espère que cette technologie permettra à de nombreux manuscrits de voir le jour”.

L’auteur précise que son livre ne se limite pas à un simple cadeau pour les enfants, mais véhicule aussi des messages forts destinés aux jeunes lecteurs. “Mon message, c’est que le monde des humains est bien plus petit que celui des insectes. Les humains doivent apprendre à vivre en harmonie et en symbiose avec eux pour prospérer, a-t-il souligné. “Chacun a ses défauts, mais la galanterie et l’entraide restent indispensables”.

Au-delà de son livre, M. Thao a lancé avec ses collègues un projet innovant intitulé “Créer avec l’IA”, un programme pilote déployé dans plusieurs écoles. Ce dispositif vise à initier les élèves à l’utilisation de l’IA dans leurs travaux, notamment pour réaliser des illustrations, raconter des histoires visuelles et développer une pensée créative adaptée à l’ère numérique.

Ce modèle éducatif combine littérature, beaux-arts et technologie. Il insiste sur le fait que l’IA ne doit pas remplacer la créativité humaine, mais servir d’outil pour la stimuler. “L’IA est une technologie précieuse. Savoir l’utiliser efficacement aidera chacun à s’adapter au rythme rapide de la société”, a conclu Lê Van Thao.

Thuy Hà/CVN