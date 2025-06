Dê Mèn, personnage adoré des enfants, nommé ambassadeur de l’UNICEF

Dans une vidéo officielle diffusée par le Comité vietnamien pour le Fonds des Nations unies pour l’enfance ou l’UNICEF Vietnam, Silvia Danailov, représentante en chef de l’organisation, a réaffirmé son engagement : “L’UNICEF est présent au Vietnam pour garantir à chaque enfant un départ optimal dans la vie, ainsi qu’une chance équitable de s’épanouir, de grandir et de participer au développement du pays. Cela passe par un investissement accru dans des soins de santé et une éducation de qualité et la protection de tous les enfants, filles comme garçons”.

Dans ladite vidéo, le protagoniste Dê Mèn, qui est le personnage principal du film d’animation 3D Dê Mèn : Cuôc phiêu luu toi xom Lây Lôi (L’Aventure du Grillon au village Boueux) appelle chacun à se joindre à la cause : “Ma mission est simple : aider chaque enfant vietnamien à grandir en bonne santé, en confiance. Rejoignez-nous et participez à un voyage significatif”.

Un film engagé et innovant

En tant que compagnon de l’UNICEF Vietnam, Dê Mèn prendra part à diverses campagnes de communication et d’éducation communautaire, contribuant ainsi à sensibiliser le public aux droits de l’enfant, à l’égalité des sexes, à la santé mentale et à l’importance d’un environnement de vie sûr.

Adapté du célèbre roman Dê Mèn phiêu luu ky (Les Aventures du Grillon) du regretté écrivain Tô Hoài, le film d’animation Dê Mèn : Cuôc phiêu luu toi xom Lây Lôi est sorti officiellement en salle le 30 mai dernier. Cette production marque une étape majeure dans le cinéma vietnamien en alliant effets visuels modernes et un message profondément humaniste.

Le film raconte l’histoire de Dê Mèn et de ses amis, qui luttent pour protéger leur vie et leur accès à l’eau potable face à une pollution sévère causée par les activités humaines.

Les cinéastes ont déployé de grands efforts pour donner de la profondeur aux personnages, tant au niveau des costumes que des actions, même si l’histoire se concentre principalement sur l’antagoniste afin de souligner l’impact dévastateur de la pollution. Les protagonistes - Dê Mèn, Dê Trui (Courtilière) et d’autres - incarnent, quant à eux, le courage et la droiture.

L’un des points forts du film est son mélange d’éléments musicaux avec des séquences de combat intenses et une animation visuellement captivante, notamment en 3D. Le film se déroule principalement à Hanoï, intégrant des lieux emblématiques tels que le parc Thông Nhât, la tour du drapeau et le pont Long Biên.

Le récit intègre également des chansons folkloriques vietnamiennes, des proverbes, de la poésie et des airs traditionnels tels que le chèo (théâtre populaire), rendant le film attrayant pour tous les publics.

Mission symbolique pour un bel avenir

En mêlant art, culture et engagement humanitaire, L’Aventure du Grillon au village Boueux dépasse la simple aventure. Le voyage de Dê Mèn devient une mission symbolique pour un avenir meilleur, où chaque enfant peut être entendu, protégé et encouragé à réaliser pleinement son potentiel.

La réalisatrice Nguyên Mai Phuong a affirmé que le film respectait pleinement le caractère courageux, l’esprit chevaleresque et le sens aigu de la justice de Dê Mèn, tels que décrits dans l’œuvre originale, tout en intégrant ce personnage emblématique dans un contexte contemporain. “Nous voulons que Dê Mèn soit non seulement un symbole de l’enfance, mais aussi un compagnon pour la jeune génération d’aujourd’hui”, a-t-elle partagé.

\Auparavant, l’équipe de réalisation du film a rendu hommage à l’écrivain Tô Hoài et au réalisateur de films d’animation Ngô Manh Lân, largement considérés comme les pères du personnage de Dê Mèn dans l’animation vietnamienne.

Le chef-d’œuvre littéraire Dê Mèn phiêu luu ky demeure l’une des œuvres les plus célèbres de la littérature jeunesse vietnamienne, traduite en 15 langues, dont l’anglais, le français, le russe, le chinois, le japonais et l’espagnol.

L’histoire suit le parcours de Dê Mèn, d’un jeune grillon arrogant et impulsif à un héros plus sage et plus compatissant, façonné par ses expériences, ses rencontres et les leçons de vie. Avec ses thèmes profonds de courage, de solidarité et d’amitié, ce livre continue d’inspirer des générations.

En 2020, Dê Mèn est devenu le symbole des Prix “Dê Mèn“ pour enfants, créés par le journal Thê Thao & Văn hóa (Sport & Culture) relevant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA). Ces prix annuels prestigieux, dont le Grand Prix “Hiêp si Dê Mèn“ (Chevalier Grillon) et “Khat vong Dê Mèn“ (Aspiration du Grillon), récompensent des œuvres artistiques exceptionnelles réalisées par et pour les enfants.

