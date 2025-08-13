Khanh Hoà accueillera la finale de Miss Océan Vietnam 2025

La province de Khanh Hoà (Centre) accueillera la finale du concours Miss Océan Vietnam 2025, qui se déroulera du 11 au 20 septembre, a-t-on appris d’une conférence le 12 août entre les organisateurs, Silk Fashion World Co. Ltd, et l’administration de Khanh Hoa.

Photo : Comité d’organisation/CVN

Lors de cette réunion, les représentants de Silk Fashion World ont proposé de déplacer le lieu de la finale du concours de beauté, de la place du 2 Avril à Nha Trang à la baie de Vinh Hy. Le comité d’organisation reçoit actuellement les candidatures des candidates de tout le pays.

Les phases préliminaires et demi-finales du concours se dérouleront du 1er au 10 septembre à Hô Chi Minh-Ville, tandis que Khanh Hoa accueillera la finale du 11 au 20 septembre.

De nombreuses activités seront organisées en marge du concours, notamment une conférence de presse pour l’annonce du titre le 13 septembre, un défilé de mode le 17 septembre, ainsi que d’autres activités culinaires et culturelles et des expositions pour promouvoir les produits OCOP (À chaque commune son produit).

Lors de la finale, 40 candidates participeront à des tournages promotionnels, à des présentations touristiques locales, à des activités caritatives et à des campagnes de protection de l’environnement.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Long Biên, a approuvé la proposition et a demandé au comité d’organisation d’élaborer des activités supplémentaires comprenant des performances artistiques, des expériences culinaires et des événements culturels mettant en valeur les produits uniques de la province de Khanh Hoa.

Il a exhorté le comité à élaborer rapidement un plan global pour le concours et des programmes détaillés pour chaque activité, afin de permettre une coordination avec les autorités provinciales compétentes.

Ce concours de beauté vise à promouvoir la sensibilisation à l’environnement et à sélectionner la représentante vietnamienne pour le concours Miss Ocean Monde, l’un des premiers concours de beauté internationaux organisé par le fondateur et président vietnamien de Miss Ocean Vietnam, Vo Viêt Chung.

Lancé pour la première fois en 2014, le concours a déjà couronné Dang Thu Thao en 2014, Lê Âu Ngân Anh en 2017, Mây Nguyên en 2019 et Trân Thi Thu Uyên en 2023.

VNA/CVN