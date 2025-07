L’IA ouvre une nouvelle voie pour l’industrie de l’image au Vietnam

L’intelligence artificielle (IA) ouvre de nouvelles perspectives créatives au sein de l’industrie émergente de l’image au Vietnam. Elle aide les artistes à rationaliser leur production, améliorer la qualité et repousser les limites de la narration pour des projets de bandes dessinées, d’illustrations, de films d’animation et de jeux vidéo imprégnés de l’identité nationale.

>> Renouveler le théâtre populaire grâce à l’intelligence artificielle

>> Le Chevalier Grillon, premier livre vietnamien illustré par l’IA

Photo : VNA/CVN

Bien que le terme "industrie de l’image" soit relativement nouveau dans le contexte local, le développement d’un écosystème créatif porté par l’IA contribuera à l’essor des industries culturelles vietnamiennes.

IA : partenaire créatif de confiance

Fin mai, la sortie par la Maison d’édition My thuât (Beaux-arts) du roman illustré roman illustré "Hiêp si Dê mèn" (Chevalier Grillon) de l’auteur Lê Van Thao sur l’histoire d’un grillon engagé dans la défense de la justice, a marqué une étape importante dans l’utilisation de l’IA dans le monde de l’édition et de l’art visuel dans le pays.

Il s’agit de la première publication au Vietnam entièrement illustrée par l’IA, avec 277 pages et plus de 200 illustrations générées en collaboration avec cinq systèmes d’IA spécialisés, couvrant la conception des personnages, la composition des décors, l’éclairage et la post-production.

Pour Lê Van Thao, ce projet représente une quête profondément personnelle. Bien que le manuscrit ait été écrit il y a plus de 20 ans, ce n’est qu’avec l’avènement de l’IA qu’il a trouvé les outils nécessaires pour concrétiser pleinement sa vision.

L’IA ne remplace pas l’artiste, mais elle ouvre de nouvelles perspectives à la créativité, a déclaré M. Thao, ajoutant qu’elle apprend et se développe pour comprendre l’intention de l’artiste.

"En tant que graphiste dans l’édition, je sais que traduire les idées d’un écrivain en images est un défi. Ce livre ne sera peut-être pas parfait, ni pour moi ni pour les lecteurs, mais j’espère qu’il stimulera la créativité de tous, quel que soit leur âge", a confié Lê Van Thao. "Sans l’IA, mon projet de vingt ans aurait été vain. J’espère que cette technologie permettra à de nombreux manuscrits de voir le jour".

Un autre projet notable est le film de science-fiction Loi nguyên duoi anh trang (L’Ombre du Loup), réalisé par le cinéaste émergent Pham Vinh Khuong. Sorti mi-juin, ce film de trois heures a été entièrement produit par l’IA, sans studio physique ni grande équipe de production, s’appuyant uniquement sur un smartphone et une plateforme d’IA propriétaire développée par le réalisateur lui-même.

Auparavant, le réalisateur Pham Vinh Khuong avait attiré l’attention avec des clips musicaux basés sur l’IA, tels que Chèo mo lai ra, Buc tranh Dai Viêt, Mat Bao et Tiêc trang.

Dans le domaine de l’animation, la récente sortie en salle en 3D de Trang Quynh Nhi - Truyên thuyêt Kim Nguu (Le Petit Érudit Quynh : La Légende de Kim Nguu), produite par Alpha Animation Studio, met en valeur les capacités de l’IA en matière de génération d’idées, de développement narratif et de conception visuelle.

Selon Trinh Lâm Tùng, artiste émérite et réalisateur de la série, l’IA permet de visualiser plus rapidement des univers imaginaires et de simplifier les tâches répétitives, permettant aux artistes de se concentrer davantage sur l’expression émotionnelle et la transmission des messages thématiques.

Catalyser une percée dans l’industrie de l’image

L’intégration de l’IA dans l’industrie de l’image offre de nombreux avantages, tels que des cycles de production raccourcis, des coûts réduits, des possibilités créatives élargies et une démocratisation de la création de contenu. Les créateurs indépendants et les petites équipes peuvent désormais produire des œuvres de haute qualité sans nécessiter de ressources financières ou humaines importantes.

Le réalisateur Pham Vinh Khuong a observé que l’IA ne se contente pas d’aider à l’écriture de scénarios, mais traite également de vastes ensembles de données pour structurer des récits captivants, renforçant ainsi l’autonomie créative et la narration stratégique.

Photo : CTV/CVN

Néanmoins, le rôle de l’IA dans la création artistique continue de susciter la réflexion au sein de la communauté créative. Lâm Tùng a souligné que si l’IA peut soutenir les premières étapes telles que l’idéation et la recherche, son application est limitée lorsqu’il s’agit de contributions artistiques fondamentales.

L’IA ne peut pas reproduire l’état d’esprit créatif singulier d’un réalisateur, d’un scénariste ou d’un artiste principal, a déclaré Trinh Lâm Tùng. Un film est plus que des images animées ; c’est le reflet d’une perspective personnelle et d’une sensibilité narrative. L’IA ne peut pas encore ressentir ou raconter comme le font les humains, a-t-il noté.

Le Professeur Dô Lênh Hung Tu, président de l’Association vietnamienne du cinéma, a fait écho à ce sentiment, soulignant que l’essence de l’art réside dans sa résonance émotionnelle, un élément que l’IA ne peut reproduire. Il a suggéré que pour que les industries culturelles vietnamiennes prospèrent, notamment le cinéma et la production d’images, il est essentiel non seulement de tirer parti d’outils technologiques comme l’IA, mais aussi de garantir un investissement global dans la production, la distribution, la préservation, la formation et l’import-export d’œuvres artistiques.

D’un autre point de vue, Lê Van Thao a souligné comment l’IA transforme la pensée créative. Dans le domaine des arts visuels, où les artistes devaient autrefois dessiner à la main quotidiennement, ils agissent désormais comme des "directeurs créatifs", définissant la vision et supervisant le résultat final. "Nous ne perdons pas notre rôle ; nous sommes promus. Nous devenons les orchestrateurs du processus créatif", a-t-il fait remarquer.

Photo : VNA/CVN

Conscients des avantages de l’IA dans l’éducation artistique, Lê Van Thao et ses collègues ont lancé un projet innovant intitulé "Créer avec l’IA", qui vise à initier les élèves à l’utilisation de l’IA dans leurs travaux, notamment pour réaliser des illustrations, raconter des histoires visuelles et développer une pensée créative adaptée à l’ère numérique. Cette initiative vise à promouvoir une utilisation responsable et efficace de l’IA dans l’apprentissage et l’expression créative.

Alors que les artistes adoptent la technologie et que les politiques, les infrastructures et la formation continuent d’évoluer, l’industrie vietnamienne de l’image a la possibilité de produire des œuvres culturellement riches et à résonance internationale. Ainsi, un avenir durable et innovant pour l’industrie vietnamienne de l’image se dessine à l’ère du numérique.

VNA/CVN