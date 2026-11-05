Festival international de la gastronomie 2026 : trois espaces à découvrir

Le 14 e Festival international de la gastronomie 2026, placé sous le thème "Carrefour des cultures - Beyond Flavors", proposera au public trois espaces thématiques mettant à l’honneur les saveurs du Vietnam et du monde.

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Photo : VNA/CVN

L’événement entend contribuer à la promotion de la gastronomie nationale, au développement de la diplomatie culturelle et au renforcement des échanges internationaux.

Lors d'une rencontre avec la presse organisée le 5 novembre à Hanoï, le directeur du Département des services diplomatiques et consulaires du ministère des Affaires étrangères et chef du comité d'organisation, Ngô Phuong Nghi, a indiqué que, sous le message "Au-delà des saveurs", le Festival ne se limiterait pas à la présentation de spécialités culinaires, mais inviterait également le public à découvrir les histoires, les identités et les valeurs culturelles qu'elles véhiculent.

Cette édition réunira près de 100 stands tenus par des ambassades, des consulats, des centres culturels étrangers, des services des affaires extérieures des localités et de grandes entreprises. Les visiteurs pourront découvrir trois espaces principaux : "Fierté du Vietnam", "Saveurs de l'ASEAN" et "Saveurs du monde", conçus pour favoriser les échanges et les rencontres entre les différentes cultures.

L'espace "Fierté du Vietnam" mettra particulièrement en lumière les traditions, les croyances et les pratiques culturelles du pays. Son principal attrait sera un espace consacré au culte du Ciel et de la Terre, avec un autel et une zone dédiée aux offrandes et aux rites d'encens, aménagés avec soin. Les visiteurs y découvriront des offrandes traditionnelles, notamment le bánh chưng (gâteau de riz gluant carré), le bánh giầy (gâteau de riz gluant rond), le riz gluant au poulet, le bánh cốm (gâteau de riz gluant vert) et le bánh xu xê (gâteau de riz gluant fourré à la pâte de haricot mungo), ainsi que des spécialités régionales. Les délégués et invités pourront prendre part à une cérémonie traditionnelle d'offrande d'encens, en hommage aux ancêtres et aux origines. Cette initiative revêt une signification particulière, le Festival se tenant deux jours avant la Journée de la culture vietnamienne, célébrée le 24 novembre.

Selon Lê Thi Thiêt, vice-présidente de l'Association vietnamienne de la culture gastronomique et présidente de l'Association de la culture gastronomique de Ninh Binh, cette édition accordera une attention particulière à la valorisation de la gastronomie vietnamienne dans le contexte de l'intégration internationale. Ces dernières années, plusieurs spécialités nationales ont gagné en reconnaissance à l'étranger. Le bánh mì vietnamien en est un exemple emblématique, largement promu par de jeunes chefs lors de concours culinaires internationaux, où il a obtenu des résultats remarquables.

Le Festival réunira des artisans reconnus pour leur savoir-faire, des chefs lauréats de prix internationaux, de grands chefs vietnamiens ainsi que de jeunes talents. Au-delà de la présentation des spécialités, ils proposeront des démonstrations culinaires et partageront leurs techniques de préparation, leurs conseils sur le choix des ingrédients et des épices, ainsi que l'histoire et les traditions associées aux spécialités des différentes régions. Cette rencontre permettra également aux chefs vietnamiens et étrangers d'échanger leurs expériences et de favoriser le dialogue entre les traditions gastronomiques.

Par ailleurs, le comité d'organisation poursuivra sa coopération avec le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam dans la mise en œuvre d'activités caritatives, selon des principes de transparence et d'efficacité. Cette initiative a déjà reçu le soutien de 98 représentations vietnamiennes à l'étranger. Les ambassades étrangères et les autres participants seront également invités à apporter des contributions volontaires.

Le 14e Festival international de la gastronomie 2026 se tiendra les 21 et 22 novembre dans l'enceinte du complexe diplomatique de Van Phuc, au 298 rue Kim Ma, à Hanoï.

VNA/CVN