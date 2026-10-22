Vietnam Airlines, première compagnie asiatique récompensée pour sa gastronomie à bord

Vietnam Airlines est devenue la première compagnie aérienne asiatique à remporter le prix de la "Meilleure compagnie aérienne au monde pour sa gastronomie" (World’s Best Culinary Airline), décerné lors des World Culinary Awards ("Prix mondiaux de la gastronomie").

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Photo : Vietnam Airlines/CVN

Vietnam Airlines s’est ainsi distinguée face à des transporteurs internationaux de premier plan, tels qu’Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines, Air France, Cathay Pacific et Turkish Airlines.

Les World Culinary Awards, un programme annuel de récompenses à l’échelle mondiale affilié aux World Travel Awards, célèbrent l’excellence et l’innovation dans le secteur de la gastronomie.

Cette distinction récompense les investissements constants de Vietnam Airlines dans son offre de restauration à bord, dans le cadre de son ambition d’atteindre des standards de service "cinq étoiles" d’ici à 2030. S’appuyant sur le riche patrimoine culinaire du Vietnam et sur des ingrédients d’origine locale, les menus de la compagnie associent spécialités régionales, techniques culinaires contemporaines et présentation soignée. Les plats sont adaptés aux itinéraires et aux différentes classes de voyage, en tenant compte des préférences des passagers et des contraintes spécifiques de la restauration en altitude.

Le patrimoine culinaire vietnamien à bord

Des spécialités vietnamiennes emblématiques, telles que le phở, la soupe de nouilles au bœuf façon Huế, les nouilles façon Quảng ou encore le bánh mì de Hội An, occupent une place de choix dans les menus de Vietnam Airlines. Chaque plat est élaboré avec soin afin d’en préserver les saveurs authentiques, tout en tenant compte de l’altération de la perception gustative en altitude, qui influe sur l’expérience gastronomique en vol. Vietnam Airlines collabore également étroitement avec ses partenaires de restauration et son personnel navigant afin de garantir une qualité constante, des températures de service optimales et une présentation soignée sur l’ensemble de ses vols.

Au-delà de ses plats emblématiques, Vietnam Airlines met en valeur la diversité agricole du pays grâce à des produits cultivés localement. Selon les saisons, sa sélection comprend notamment des fraises et des prunes de Sơn La, des litchis de Lục Ngạn, des longanes de Hưng Yên, des noix de macadamia de Điện Biên, des noix de cajou de Đồng Nai, ainsi que des fruits du dragon et des melons de Lâm Đồng. Cette offre varie en fonction des disponibilités saisonnières et des exigences propres à la restauration à bord.

Photo : Vietnam Airlines/CVN

Au cours des neuf premiers mois de 2026, Vietnam Airlines et ses partenaires de restauration ont utilisé au total 2.260 tonnes de fruits et légumes cultivés au Vietnam, soutenant ainsi les producteurs locaux tout en faisant découvrir les saveurs du pays aux passagers. La compagnie collabore également avec les autorités locales pour faire connaître l’histoire de ces ingrédients et celle des communautés qui les produisent. Grâce au magazine Heritage, aux programmes de divertissement à bord et à d’autres canaux de communication, les passagers peuvent découvrir l’origine des mets servis en vol et les traditions régionales associées à chaque spécialité.

Un tremplin pour la gastronomie vietnamienne

Dang Anh Tuân, vice-président exécutif de Vietnam Airlines, a déclaré : "Cette distinction constitue une étape importante dont Vietnam Airlines est fière. Elle témoigne de notre engagement à offrir une expérience de restauration à bord exceptionnelle. Elle souligne également l’attrait international de la cuisine vietnamienne et sa capacité à créer un lien entre les voyageurs et l’identité culturelle de notre pays. En tant que compagnie nationale, nous considérons chaque voyage comme une occasion de faire découvrir la richesse de notre patrimoine culinaire, la diversité de nos produits régionaux et la chaleur de l’hospitalité vietnamienne. Alors que nous œuvrons à atteindre des standards de service "cinq étoiles" d’ici à 2030, nous restons déterminés à satisfaire aux normes internationales les plus exigeantes, tout en préservant le caractère vietnamien qui distingue notre service. Nous souhaitons ainsi faire de chaque repas à bord un moment mémorable du voyage, qui incite nos passagers à choisir de nouveau notre compagnie".

La culture vietnamienne au cœur du voyage

Au-delà de la restauration, Vietnam Airlines intègre des éléments de la culture vietnamienne à toutes les étapes du parcours des passagers, des services aéroportuaires et des salons "Lotus" aux produits et services proposés à bord. Le lotus doré, emblème de la marque, l’"áo dài", tenue traditionnelle portée par le personnel de cabine, ainsi que le motif de l’oiseau "Lạc" figurant sur les appareils, reflètent le patrimoine du pays. La cuisine vietnamienne enrichit cette expérience culturelle en faisant découvrir aux passagers internationaux les saveurs régionales et les traditions culinaires du Vietnam.

À travers ces initiatives, Vietnam Airlines, en sa qualité de compagnie nationale, poursuit la promotion du patrimoine culturel vietnamien et le partage de son identité singulière avec le reste du monde.

Nguyên Tùng/CVN