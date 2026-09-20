Soupe aigre-douce aux fruits de mer

La soupe aigre-douce aux fruits de mer séduit par l’équilibre subtil entre l’acidité fruitée du tamarin et la douceur naturelle des crevettes et calamars. Sublimée par la fraîcheur des tomates, du gombo, des germes de soja et des herbes aromatiques, elle offre un bouillon parfumé, savoureux et stimulant pour le palais.

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Pour 3 personnes

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 35 minutes

Ingrédients

- 300 g de crevettes tigrées

- 1 calamar (environ 200 g)

- 100 g de germes de soja

- 1 bouquet de ngo gai (coriandre longue)

- 1 bouquet de ngo ôm (herbe à paddy)

- Quelques brins de ciboulette

- 1 piment

- 2 tomates

- 5 gombos

- 50 g de tamarin en pulpe

- 1 échalote

- Assaisonnement : nuoc mam (saumure de poisson), fond de volaille, sel assai-sonné, poivre, huile

Préparation

- Nettoyer soigneusement les crevettes, puis séparer les têtes des corps. Pour les corps des crevettes, ajouter un peu de fond de volaille et laisser mariner afin qu’ils s’imprègnent des saveurs.

- Pour le calamar, pratiquer des entailles en forme d’écailles de dragon pour une présentation plus esthétique, puis couper en morceaux de taille moyenne. Ajouter un peu de poivre et de fond de volaille et laisser mariner, comme pour les crevettes.

- Hacher finement l’échalote. Laver les tomates et les couper en quartiers. Laver le gombo et le couper en biais.

- Laver le ngo gai, le ngo ôm et la ciboulette, puis les ciseler. Couper le piment en fines rondelles.

- Mettre la pulpe de tamarin dans un bol avec un peu d’eau chaude. L’écraser, puis filtrer à travers une passoire pour récupérer le jus de tamarin et éliminer les fibres. Ce jus apporte à la soupe son acidité délicate caractéristique.

- Verser un peu d’huile dans une casserole et faire revenir les têtes de crevettes séparées jusqu’à ce qu’elles deviennent rouges et dégagent leur parfum. Ajouter de l’eau et laisser mijoter pendant environ 15 minutes.

- Une fois la cuisson terminée, filtrer le bouillon pour retirer les têtes de crevettes et ne conserver que le liquide clair. Ce bouillon permettra de donner à la soupe une saveur plus douce et plus riche.

Cuisson

- Faire revenir l’échalote hachée avec un peu d’huile dans une poêle. Lorsque l’échalote devient dorée et parfumée, ajouter les tomates coupées en quartiers et les faire revenir brièvement.

- Cette étape permet de donner au bouillon une belle couleur ainsi qu’une saveur légèrement acidulée. Verser le bouillon filtré des têtes de crevettes dans une casserole et porter à ébullition. Ajouter ensuite les tomates préalablement revenues.

- Assaisonner avec le jus de tamarin, le nuoc mam, le fond de volaille et le sel assaisonné selon le goût. Ajouter ensuite les crevettes et le calamar préalablement revenus, puis cuire jusqu’à ce qu’ils soient juste à point.

- Ajouter enfin le gombo et les pousses de soja. Poursuivre la cuisson pendant 1 à 2 minutes afin que les légumes restent légèrement croquants.

Avant d’éteindre le feu, ajouter les herbes aromatiques ciselées - ngo gai, ngo ôm et ciboulette - ainsi que les rondelles de piment. Ajouter un peu de nuoc mam pour rehausser le parfum.

Nguyên Thành/CVN