Salade croquante de pousses de bambou

Natives des montagnes du Nord-Ouest du Vietnam, la salade rustique célèbre un mariage de textures et de terroirs. Le croquant unique des pousses de bambou y rencontre l’acidité vive du citron vert, la caresse piquante du piment et le croquant généreux des cacahuètes grillées, le tout enveloppé dans la fraîcheur des herbes aromatiques. Une assiette vibrante, authentique et d’une simplicité désarmante.

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Pour 3 personnes

Préparation : 40 minutes

Réalisation : 15 minutes

Ingrédients

- 500 g de pousses de bambou

- 100 g de cacahuètes grillées

- 50 g de mùi tàu (coriandre longue)

- 50 g de menthe

- 1 citron vert

- Assaisonnements : nước mắm (saumure de poisson), sucre, sel, ail et piment

Préparation

- Effilocher les pousses de bambou en lanières de taille moyenne. Éviter de les effilocher trop finement, car elles risqueraient de s’émietter, et éviter également de les couper trop grossièrement, car elles absorberaient moins bien les assaisonnements.

- Faire ensuite bouillir les pousses de bambou dans plusieurs eaux, environ 2 à 3 fois, afin d’éliminer complètement leur amertume et leurs substances toxiques. Égoutter soigneusement et laisser bien sécher.

* Sauce aigre-douce

- Hacher finement l’ail et le mettre dans un petit bol. Ajouter 1 cuillère à soupe de nước mắm et mélanger afin de permettre à l’ail de bien s’imprégner de la sauce, d’atténuer son goût piquant et d’en rehausser le parfum.

- Préparer ensuite la sauce selon les proportions suivantes : 1/2 petit bol de jus de citron vert, 0,8 petit bol de sucre et 1/2 petit bol de nước mắm. Bien mélanger jusqu’à dissolution complète du sucre, puis ajouter l’ail et le piment hachés.

- Goûter et ajuster l’assaisonnement selon les préférences de la famille.

Réalisation

- Verser toute la sauce préparée dans le bol contenant les pousses de bambou bien égouttées. Ajouter un peu de piment haché, puis mélanger soigneusement à la main, avec des gants en plastique, afin de bien imprégner les pousses de bambou de la sauce. Laisser reposer et mariner pendant environ 30 minutes.

- Après 30 minutes de marinade, presser les pousses de bambou à la main afin d’éliminer le maximum de sauce.

- Au moment de servir, ajouter la coriandre longue et la menthe finement ciselées, ainsi que les cacahuètes grillées grossièrement concassées. Mélanger délicatement.

Servir la salade de pousses de bambou lorsqu’elle présente une belle couleur et un équilibre harmonieux entre les saveurs acides, piquantes, salées et sucrées, particulièrement stimulantes pour le palais. Les pousses de bambou conservent leur texture croquante et légèrement ferme, relevée par le parfum caractéristique de la menthe et de la coriandre longue, ainsi que par la saveur riche et gourmande des cacahuètes grillées.

Nguyên Thành/CVN