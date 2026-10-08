Concours du goût 2026

L’association Culture & Espace francophones a organisé, début octobre à Hô Chi Minh-Ville, avec le soutien de TV5MONDE et du Consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville, l’édition 2026 du Concours du goût, placée cette année sous le thème "Les Jeux du goût : quand le français se découvre par les sens, la gastronomie et le partage".

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Un rendez-vous depuis 1990 dans les écoles françaises

Comme les années précédentes, l’événement a réuni des élèves d’établissements français et vietnamiens autour d’ateliers consacrés à la gastronomie, aux sens, au théâtre et à la pratique du français dans un contexte concret et interculturel.

Le 1er octobre, le consul général de France à Hô Chi Minh-Ville a assisté à l’une des premières séances, organisée au sein de la société Tim Corp, spécialisée dans la fourniture d’équipements, d’ingrédients et de solutions technologiques destinés aux secteurs de la glace, de la boulangerie et du chocolat.

Les 1er et 2 octobre, les élèves de l’école française Boule & Billes et de l’École française internationale Saint Ange se sont rendus dans les locaux de cette entreprise, où ils ont participé à différents ateliers et ont partagé leurs expériences autour des activités suivantes :

Expérience des sens - influence de l’odorat et de la vue sur la perception des saveurs ainsi qu'une dégustation à l’aveugle, le Chocolat de sa fabrication (de l’arbre à la fermentation puis à la barre de chocolat), dégustation de crêpes et de crème glace et débat acharné: qui est le meilleur des deux : le durian ou le fromage?

De leurs côtés, les élèves de La Petite École (8 octobre), et du Lycée International Marguerite Duras (9 octobre) se rendront dans les locaux de la société Classic Fine Foods, principal importateur et distributeur de produits alimentaires fins et de produits gastronomiques haut de gamme à Hô Chi Minh-Ville. Les activités seront du même tonneau avec en bonus un atelier d'expressions françaises en lien avec les termes du goût et un autre sur la façon de faire son marché avec du vocabulaire pour les apprenants vietnamiens et des mathématiques pour les apprenants français.

Un événement référent de la transmission et de l’éducation au goût

Ses activités favorisent les rencontres entre professionnels de la terre à l’assiette avec le grand public et les publics cibles en particulier les plus petits, dès la maternelle. Cet événement français tente aussi de promouvoir la culture des patrimoines culinaires et le bien manger. Il permet aux professionnels du goût d’organiser des actions autour de l’alimentation et de l’importance du choix des produits que nous mangeons. Restaurateurs, agriculteurs, commerçants, organismes de santé, collectivités locales sont souvent sollicités pour animer ces rendez-vous pédagogiques.

Cela vous a-t-il mis l'eau à la bouche ? Au fait, vous êtes plutôt durian ou plutôt fromage ?!

Texte : Hervé Fayet/CVN

Photos : École française internationale Saint Ange/CVN