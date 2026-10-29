Dông Van : les saveurs du plateau calcaire célèbrent l’identité des hauts plateaux

Dans le cadre du Festival de la fleur de sarrasin 2026, la commune de Dông Van (province montagneuse de Tuyên Quang) organise la 2 e édition de son concours de gastronomie. Pendant deux jours, restaurants, artisans et habitants mettent à l’honneur les plats traditionnels et les produits du terroir du plateau calcaire.

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Photo : VNA/CVN

La 2e édition du Concours de gastronomie de la commune de Dông Van 2026 s’est tenue le 25 octobre dans le Vieux quartier de Dông Van. Placé sous le thème "Dông Van raconte - Les saveurs de la pierre", l’événement s’inscrit dans le cadre des activités du Festival de la fleur de sarrasin 2026.

Initié par le Comité populaire de la commune, ce concours vise à préserver et à valoriser le patrimoine culinaire des ethnies locales, tout en faisant connaître les produits du terroir, les spécialités agricoles et les ingrédients emblématiques du plateau calcaire auprès des visiteurs vietnamiens et internationaux.

Un patrimoine culinaire vivant Restaurants, hôtels, homestay, établissements de restauration, villages, familles et passionnés de gastronomie ont répondu présent. Les équipes participantes ont présenté des plats traditionnels emblématiques, tels que le thắng cố (une sorte de pot-au-feu et d’abats de cheval), le mèn mén (un plat rustique et traditionnel de l’ethnie H’mông et préparé à base de maïs), le thịt trâu gác bếp (viande de buffle boucanée), les lardons fumés (lạp sườn), le khâu nhục (porc mijoté) ou encore le bœuf séché.

Photo : VNA/CVN

Des créations contemporaines, élaborées à partir de produits locaux, complétaient cette offre : bœuf, porc noir, poulet noir, poisson de la rivière Nho Quê, chou sauvage, maïs, sarrasin et miel de menthe. Préparés avec soin et présentés avec raffinement, ces mets ont suscité une forte curiosité parmi les habitants comme les visiteurs.

Des milliers de personnes sont venues découvrir, expérimenter et déguster ces spécialités, contribuant à créer une atmosphère festive et à enrichir la programmation du festival.

Le moment fort de la journée a été la démonstration de la préparation de grandes galettes de sarrasin. Les visiteurs ont pu observer les ingrédients et le processus de fabrication, avant de déguster des produits issus de cette fleur emblématique de l’extrême Nord du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Des expositions de produits OCOP (À chaque commune, son produit) et de spécialités agricoles locales, ainsi que des ateliers de préparation de gâteaux de riz gluant (bánh dày) et de dégustation de tisanes, ont également enrichi cet espace de découverte culturelle et gastronomique.

Photo : VNA/CVN

À travers cette initiative, la commune de Dông Van ambitionne de construire une identité gastronomique distinctive et d’encourager les restaurants, hôtels et homestay à intégrer des plats représentatifs à leurs menus. L’objectif est également de connecter progressivement les produits locaux au tourisme, afin de créer des expériences attractives et de renforcer l’attrait du plateau calcaire.

Au-delà de la compétition, le concours rend hommage à celles et ceux qui préservent et transmettent un savoir-faire ancestral. Il contribue aussi à promouvoir l’image de Dông Van, terre riche d’identités culturelles, où se rencontrent des saveurs uniques au cœur des montagnes de pierre. L’événement se poursuit jusqu’au 26 octobre.

Photo : VNA/CVN

La 12e édition du Festival de la fleur de sarrasin 2026, placée sous le thème "Résonances du pays de pierre", a été inaugurée le soir du 25 octobre dans la commune de Dông Van, province de Tuyên Quang. Cet événement culturel et touristique majeur célèbre la beauté de cette fleur emblématique des régions montagneuses et fait connaître les paysages naturels ainsi que les valeurs culturelles traditionnelles de la province aux visiteurs vietnamiens et internationaux.

Photo : VNA/CVN

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Thuy Hà/CVN