Anguille sautée aux fleurs de bananier

Plat compagnard par excellence, l’anguille sautée aux fleurs de bananier se prépare à feu vif, dans un wok bien chaud. La chair de l’anguille, fondante et légèrement sucrée, contraste avec le croquant des fleurs de bananier finement émincées.

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Le curcuma lui donne sa robe dorée ; les feuilles de lolot et la renouée odorante (rau răm) apportent, en fin de cuisson, leurs notes poivrées et légèrement anisées. Un plat roboratif, qui se déguste avec un bol de riz fumant.

Pour 2-3 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

- 500 g d’anguille

- 200 g de fleurs de bananier, émincées

- Feuilles de lolot, rau răm (renouée odorante), ciboulette et échalotes

- 2 c.à.c de poudre de curcuma

- Citron et vinaigre : quantité suffisante

- Assaisonnement : fond de volaille, nước mắm (saumure de poisson), sel, poivre, huile

Préparation

- Mettre l’anguille dans un récipient, ajouter du citron, du vinaigre et du sel, puis bien la frotter afin d’éliminer le mucus et l’odeur de poisson. La rincer plusieurs fois à l’eau claire, puis la couper en morceaux de taille moyenne. Hacher les échalotes. Laver les feuilles de lolot, la renouée odorante et la ciboulette, puis les ciseler.

- Disposer l’anguille dans un grand bol. Ajouter 1 cuillère à café (c.à.c) de fond de volaille, 2 c.à.c de poudre de curcuma et un peu d’échalotes hachées. Mélanger soigneusement et laisser mariner pendant environ 10 minutes. Le curcuma offrira au plat une belle couleur dorée.

Cuisson

- Faire chauffer une poêle, puis y faire revenir les échalotes avec un filet d’huile jusqu’à ce qu’elles soient parfumées. Ajouter l’anguille et faire sauter à feu vif. Remuer régulièrement jusqu’à ce que la chair soit cuite, ferme et ne présente plus de couleur rouge. Retirer l’anguille et la réserver dans une assiette.

- Dans la même poêle, faire revenir les échalotes, puis incorporer les fleurs de bananier. Assaisonner avec 1 c.à.c de fond de volaille et 1 c.à.c de nước mắm. Lorsque les fleurs de bananier sont presque cuites, remettre l’anguille dans la poêle et mélanger le tout. Ajouter les feuilles de lolot, la ciboulette et la renouée odorante. Rectifier l’assaisonnement, puis éteindre le feu.

L’anguille sautée aux fleurs de bananier se distingue par sa superbe couleur dorée apportée par le curcuma. La chair douce et savoureuse de l’anguille se marie à la texture légèrement croquante et au goût délicat des fleurs de bananier. Les arômes prononcés des feuilles de lolot et du poivre rendent cette préparation particulièrement appétissante et idéale pour accompagner du riz chaud.

Nguyên Thành/CVN