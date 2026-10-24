Đà Nẵng veut faire du mì Quảng son ambassadeur culinaire

Đà Nẵng valorise le savoir-faire traditionnel du mì Quảng (nouilles de la région Quảng), sa soupe de nouilles incontournable, pour séduire les touristes. La ville du Centre ambitionne d’en bâtir une marque reconnue.

>> Dà Nang célèbre sa richesse culinaire avec le Food Tour 2026

>> Da Nang accueillera un festival célébrant la soupe de nouilles "Mỳ Quảng"

>> Dà Nang fait de la gastronomie un produit touristique phare

>> À New York, le bánh mì chao fait patienter les foules

La Résolution N°80 du Politburo a souligné l’impératif de mettre l’accent sur le développement des industries et des services culturels, afin de transformer les valeurs patrimoniales en ressources endogènes au service de la croissance économique.

Pour la ville de Đà Nẵng (Centre), le mì Quảng ne se résume pas à un simple plat, mais constitue un véritable “patrimoine symbolique”, incarnant les valeurs historiques, l’agriculture locale et l’identité de la population du Centre.

En août 2024, le savoir-faire traditionnel lié au mì Quảng a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel national. Cette reconnaissance offre un cadre favorable au renforcement de la préservation de cette spécialité, à la normalisation des procédures de fabrication et à la valorisation de ces éléments culturels au service du développement touristique.

Selon Nguyễn Thị Hoài An, directrice adjointe du Service municipal de la culture, des sports et du tourisme, “cette inscription constitue une démarche particulièrement opportune qui intervient au moment idoine pour sensibiliser la population”.

Photos : VNA/CVN

Stratégie de promotion

S’inspirant des modèles internationaux de diplomatie culinaire, Đà Nẵng souhaite organiser le développement du mì Quảng selon un triptyque appuyé sur la culture comme socle, le tourisme comme vecteur de diffusion et l’économie locale comme soutien financier. Outre les recettes traditionnelles, des adaptations créatives sont envisagées pour adapter le plat au public jeune et international.

Afin de faire du mì Quảng un symbole culinaire, la ville met en œuvre des mesures coordonnées destinées à offrir aux visiteurs une expérience culturelle globale. Parmi les priorités figure l’élaboration d’un ensemble de normes de qualité assorti d’un label, portant notamment sur l’origine des ingrédients, les techniques de préparation, l’hygiène et le service. Ce dispositif sera complété par des outils numériques, notamment une carte culinaire numérique et un système de traçabilité des ingrédients au moyen de codes QR.

Trương Văn An, cofondateur de la société Cathi Food, souligne l’importance d’intégrer des technologies de transformation poussée et de normaliser la chaîne d’approvisionnement. La mise au point de produits conditionnés et prêts à l’emploi répondant aux normes - tels que les nouilles séchées, les sachets de bouillon concentré aux saveurs authentiques ou les assaisonnements - permet non seulement d’optimiser la chaîne d’approvisionnement en matières premières issues des villages de métiers locaux, mais aussi de créer des produits OCOP (À chaque commune son produit) à forte valeur commerciale, capables de satisfaire aux exigences strictes de l’exportation et du marché des souvenirs touristiques.

“De passage à Đà Nẵng, les touristes peuvent aisément savourer un bol de +mì+ Quảng bien chaud dans les enseignes réputées de la ville. En revanche, pour ceux qui souhaitent en rapporter en cadeau ou en déguster chez eux dans d’autres provinces, les produits prêts à l’emploi conditionnés représentent la solution idéale”, a indiqué M. An.

Đà Nẵng collabore avec des compagnies aériennes telles que Vietnam Airlines et Vietjet Air afin d’intégrer le mì Quảng aux menus servis à bord des avions. De plus, des espaces de démonstration culinaire sont programmés dans le cadre des événements internationaux organisés dans la ville.

Grâce à la mise en œuvre du projet de développement de la marque “mì Quảng” pour la période 2026-2030, la ville et ses partenaires entendent transformer cette spécialité régionale en un vecteur majeur de promotion de la culture vietnamienne sur la scène touristique internationale.

Texte et photos : Linh Thao-VNA/CVN