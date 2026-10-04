Poisson à tête de serpent grillé au galanga et au riz fermenté

Le poisson à tête de serpent se prête idéalement à la braise : la chair conserve sa densité et son jus sous une croûte dorée. Le plat structure un contraste net entre la puissance aromatique du galanga et du curcuma, et la rondeur acidulée du riz fermenté, qui équilibre la richesse du poisson. Une assiette brute et parfaitement équilibrée.

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Pour 2 personnes

Préparation : 45 minutes

Cuisson : 45 minutes

Ingrédients

- 400 g de poisson à tête de serpent (ou 250 g de filets)

- 1/2 cuillère à soupe (c.à.s) de mam tôm (pâte de crevettes fermentées)

- 1 c.à.s de com me (riz fermenté)

- 3 citronnelles

- 1 galanga

- 1 curcuma frais

- 3 échalotes

- 1 c.à.s de sucre

- 1 c.à.s de nuoc mam (saumure de poisson)

Préparation

- Pour un poisson entier, écailler, nettoyer l’intérieur et retirer les parties non comestibles, notamment la queue et les nageoires. Frotter ensuite avec du sel, puis rincer à l’eau claire.

- Pour les filets, rincer simplement le poisson à l’eau, puis utiliser du sel pour éliminer l’odeur et le mucus. Enfin, rincer de nouveau à l’eau claire.

- Éplucher les échalotes et l’ail, puis laver soigneusement. Laver la citronnelle et la couper en rondelles. Éplucher le galanga et le curcuma, puis les couper en petits morceaux. Mettre ensuite tous les ingrédients dans un mortier et piler jusqu’à obtenir une pâte fine.

- Après avoir pilé les ingrédients, ajouter 1 c.à.s de riz fermenté, 1 c.à.s de sucre, 1 c.à.s de nuoc mam et 1/2 c.à.s de pâte de crevettes fermentées dans le mortier, puis mélanger.

- Faire mariner le poisson pendant 30 minutes avec la marinade préparée et bien mélanger afin que les saveurs pénètrent la chair.

* Astuce : Pour permettre au poisson de mieux absorber les épices et de cuire plus rapidement, entailler sa chair dans le sens de la longueur sur les deux faces.

Cuisson

- Préchauffer la grille, puis déposer le poisson dessus et faire griller pendant 30 à 40 minutes.

- Le retourner toutes les 7 à 10 minutes afin de permettre une cuisson uniforme et d’éviter qu’il ne brûle.

* Astuce : Pour obtenir une chair plus savoureuse et parfumée après la cuisson, l’arroser régulièrement de marinade pendant la cuisson afin de permettre aux épices de mieux pénétrer.

Nguyên Thành/CVN