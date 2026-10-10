Soupe de poulet aux légumes

Un grand classique aussi réconfortant qu’équilibré. Ce bouillon associe la tendreté d’un poulet fermier à la douceur naturelle des carottes fondantes, du maïs doux, des champignons, des graines de lotus et des jujubes rouges. Le bouillon, clair et limpide, libère des saveurs subtiles. Une soupe saine, facile à apprécier, idéale pour partager un moment gourmand en famille.

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Pour 3 personnes

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 30 minutes

Ingrédients

- 1/2 poulet fermier (600 g)

- 1 carotte

- 1 épi de maïs doux

- 150 g de champignons

- 5 tiges de ciboulettes

- 5 coriandres

- 30 g de graines de lotus séchées (ou graines de lotus fraîches)

- 30 g de jujubes rouges

- 3 échalotes

- 3 gousses d’ail

- Assaisonnement : sucre, fond de volaille, poivre moulu, nuoc mam (saumure de poisson), sel, huile

Préparation

- Éplucher la carotte, la laver soigneusement et la couper en rondelles d’environ 1 cm d’épaisseur. Laver le maïs doux, retirer sa base, le couper en rondelles d’environ 2 cm d’épaisseur, puis fendre chaque rondelle en deux.

- Laver la ciboulette et la coriandre, puis les ciseler finement pour parfumer la soupe. Éplucher l’ail et les échalotes, puis les hacher finement.

- Retirer la partie dure à la base des champignons, les laver et les couper en deux. Faire tremper les graines de lotus séchées et les jujubes rouges dans l’eau pendant environ 1 heure pour les ramollir, puis les rincer.

- Rincer rapidement le poulet à l’eau. Pour éliminer efficacement son odeur, le frotter avec du vinaigre (ou le jus d’un citron) et un peu de sel pendant environ 1 minute, puis le laver soigneusement à l’eau.

- Découper le poulet en morceaux de taille adaptée. Garder la tête entière ou la fendre en deux, selon les préférences.

- Mettre les morceaux dans un saladier, ajouter la moitié de l’ail et des échalotes hachés. Assaisonner avec 1 cuillère à café (c.à.c) de sucre, 1 c.à.c de fond de volaille, 1/2 c.à.c de poivre moulu et 1 cuillère à soupe (c.à.s) de nuoc mam.

- Mélanger soigneusement les assaisonnements et laisser mariner pendant environ 30 minutes afin de permettre au poulet de bien s’imprégner des saveurs.

Cuisson

- Verser un peu d’huile dans une casserole et faire chauffer. Ajouter le reste de l’ail et des échalotes hachés, puis faire revenir jusqu’à ce qu’ils soient parfumés.

- Lorsque l’ail et les échalotes dégagent leur parfum, ajouter les morceaux de poulet marinés. Remuer régulièrement jusqu’à ce que la viande soit légèrement saisie et dégage un agréable parfum.

- Lorsque le poulet est bien saisi, verser 1,7 litre d’eau dans la casserole. Remuer afin de dissoudre les assaisonnements et d’éviter que le poulet n’adhère au fond de la casserole. Presser les morceaux vers le bas pour les immerger complètement.

- Couvrir et faire chauffer à feu vif jusqu’à ébullition. Dès que l’eau bout, réduire à feu moyen et laisser mijoter pendant environ 5 minutes afin que le poulet libère ses sucs et commence à s’attendrir.

- Ajouter la carotte, le maïs doux, les graines de lotus et les jujubes rouges préalablement trempés dans la casserole. Couvrir de nouveau et laisser mijoter pendant environ 10 minutes à feu moyen. Ensuite, vérifier la cuisson de la carotte : elle doit être légèrement tendre, sans être trop cuite.

- Ajouter les champignons et remuer délicatement. Couvrir et poursuivre la cuisson pendant 5 minutes à feu moyen. Le temps total de mijotage est alors d’environ 20 minutes. Retirer le couvercle, réduire à feu doux et assaisonner la soupe.

- Ajouter 2 c.à.s de fond de volaille, 1/2 c.à.s de sucre, 1/3 de c.à.s de sel. Remuer jusqu’à dissolution complète des assaisonnements, puis rectifier selon le goût de la famille.

Si nécessaire, ajouter encore 1 c.à.c de sucre.

Nguyên Thành/CVN