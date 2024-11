Festival de la mer Nha Trang - Khanh Hoa 2025 : un hommage au patrimoine culturel maritime

Sous le thème "L'espace du patrimoine culturel de la mer et des îles de Khanh Hoa", le festival vise à transmettre un message fort sur la préservation des ressources marines, des valeurs culturelles et de la souveraineté maritime et insulaire du pays auprès du public national et international.

Cet événement constitue une plateforme idéale pour promouvoir le potentiel économique, culturel et touristique de Khanh Hoa dans un contexte de développement et d’intégration internationale. Il contribue au renforcement des relations de coopération et d’amitié de la province, à l'attraction des investissements et au dynamisme de la croissance socio-économique.

Le président du Comité populaire provincial, Nguyen Tan Tuan, a annoncé que le festival proposera un programme varié, incluant des spectacles musicaux, un festival des nids d’oiseaux, un festival du bois d'agar, un festival d'Ao Dai, des performances artistiques combinées à des feux d'artifice, un tournoi international de beach-volley, une course de marathon, ainsi que d’autres activités culturelles et sportives. Plus de 600.000 visiteurs nationaux et internationaux sont attendus pour cette édition.

Le Festival de la mer de Nha Trang - Khanh Hoa, organisé tous les deux ans depuis 2003, est devenu un rendez-vous incontournable qui contribue à attirer les vacanciers et à promouvoir le développement touristique local.

Fin octobre 2024, Khanh Hoa avait déjà accueilli plus de 9,5 millions de visiteurs, et le nombre total de touristes pour l’année devrait atteindre entre 10 et 10,5 millions.

