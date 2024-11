Tourisme : chiffres surprenants à Sapa, Ha Long, Cat Bà … après le typhon Yagi

>> La presse argentine cite Sapa parmi les 16 plus belles petites villes du monde

>> Quang Ninh accueille son 3 millionième touriste étranger en 2024

>> La baie de Ha Long et l'archipel de Cát Bà s'offrent une campagne d'image

Photo : CTV/CVN

Le 28 octobre, la plateforme de voyage numérique Agoda a déclaré que l’intérêt touristique pour les principales régions du Nord du Vietnam demeurait fort malgré les ravages causés par le typhon Yagi début septembre.

Le nombre de recherches de réservations sur Agoda a enregistré une hausse de 4% entre août et octobre 2024 dans des destinations populaires comme Hanoï, Sapa, Hà Giang, la baie de Ha Long, Hai Phong et Cát Bà par rapport à l’année précédente, témoignant d’un intérêt soutenu pour ces lieux. Les voyageurs reviennent progressivement dans ces destinations après la reprise post-typhon Yagi.

Les données d’Agoda montrent également une tendance positive pour le tourisme au Vietnam, avec une augmentation des recherches effectuées par des touristes internationaux au cours des trois derniers mois.

En juillet 2024, le nombre de recherches concernant le Vietnam par des visiteurs internationaux n’avait augmenté que de 4% par rapport à la même période de l’année précédente. Cependant, cette croissance a fortement accéléré, atteignant 31% en août, puis 84% en septembre, les visiteurs internationaux anticipant leurs voyages pour Noël et le Nouvel An 2025.

Selon les données de l’Office général des statistiques, le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam au cours des neuf premiers mois de l’année a augmenté de 43%, atteignant 12,7 millions de visiteurs, dépassant ainsi le total pour l’ensemble de l’année 2023.

De nombreuses voyagistes ont déclaré avoir récemment accueilli une série de délégations internationales au Vietnam. L’agence de voyages Saigontourist, par exemple, a reçu près de 6.000 croisiéristes internationaux à bord des navires Quantum of the Seas et Celebrity Millennium au cours des trois derniers week-ends.

Ces touristes ont effectué des circuits pour découvrir diverses cultures, patrimoines et magnifiques paysages naturels dans des destinations phares telles que Huê, Dà Nang, Hôi An, Hô Chi Minh-Ville, Bà Ria - Vung Tàu et les provinces du Sud-Ouest.

Photo : CTV/CVN

De nombreuses localités promeuvent également activement la publicité et la promotion du tourisme vietnamien à l’étranger. Le Département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a collaboré avec l’ambassade du Vietnam à Singapour pour organiser un programme de promotion touristique Vietnam - Hô Chi Minh-Ville à Singapour du 21 au 26 octobre.

Ce programme vise à fournir les informations les plus récentes sur les produits et services touristiques au Vietnam et à Hô Chi Minh-Ville, créant ainsi des opportunités pour les entreprises touristiques vietnamiennes de rencontrer des partenaires singapouriens et internationaux.

Singapour est l’un des marchés clés pour le tourisme vietnamien, avec un fort potentiel de contribution au nombre de visiteurs.

En 2024, l’industrie touristique vietnamienne prévoit d'accueillir environ 17 à 18 millions de visiteurs internationaux, 110 millions de visiteurs nationaux, et de générer un chiffre d'affaires total de 840.000 milliards de dôngs.

Thái Phuong - Quỳnh Anh/CVN