Le Vietnam renforce ses liens touristiques avec Brunei et BIMP-EAGA

L'ambassadeur vietnamien Trân Anh Vu a présenté les tendances du tourisme post-COVID-19, soulignant une demande accrue de tourisme durable, éco-touristique et halal. Il a souligné que ces domaines constituaient une opportunité pour le Vietnam et le Brunei de renforcer le tourisme régional, en s'adressant aux près de 400 millions de personnes des pays membres de la BIMP-EAGA.

Photo : VNA/CVN

Trân Anh Vu a souligné que Brunei, l'île de Bornéo et les pays BIMP-EAGA ont le potentiel de devenir des destinations prometteuses pour les touristes vietnamiens en raison de leurs paysages naturels, de leurs sites d'écotourisme, de tourisme interrégionaux et de la relocalisation de la capitale de l'Indonésie à Nusantara sur l'île de Bornéo.

Avec une proximité géographique avantageuse et des vols directs reliant Brunei et le Vietnam, les deux pays sont bien placés pour servir de passerelles entre les régions du Mékong et BIMP-EAGA, a noté Trân Anh Vu.

Lors du séminaire, les partenaires et entreprises de Brunei et de Malaisie ont exprimé un vif intérêt pour la coopération et la connectivité touristiques avec le Vietnam, appréciant les politiques récemment mises en œuvre par le gouvernement vietnamien, telles que la délivrance de visas électroniques pour les citoyens de tous les pays, l'amélioration de la connectivité aérienne et la promotion du tourisme halal à travers le développement des services halal, notamment restaurants, hôtels et lieux de prière.

La directrice par intérim du Département du développement du tourisme du Brunei, Salinah binti Haji Mohd Salleh, a déclaré que le Vietnam est un marché prioritaire pour le Brunei, qui a accueilli environ 4.000 visiteurs vietnamiens au cours des neuf premiers mois de 2024.

Selon elle, le ministère des Ressources naturelles et du Tourisme de Brunei prévoit d'intensifier les efforts de promotion au Vietnam, notamment des partenariats pour mettre en valeur le tourisme culturel et islamique du Brunei.

Au cours des neuf premiers mois de 2024, les arrivées de touristes asiatiques au Vietnam ont affiché une croissance positive, dont plus de 300.000 en provenance de Malaisie et plus de 130.000 d'Indonésie. Actuellement, la compagnie aérienne nationale du Brunei exploite six vols directs par semaine entre Brunei et Hô Chi Minh-Ville, avec plus de 12.000 passagers enregistrés en 2023.

VNA/CVN