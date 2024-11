Le village maraîcher de Trà Quê parmi les meilleurs villages touristiques du monde

Photo : VNP/CVN

La cérémonie de remise du titre devra avoir lieu à Hôi An à la mi-décembre, récompensant les efforts des résidents et des autorités locaux pour préserver la beauté paisible, rustique et conviviale de Hôi An.

Le village de Trà Quê qui attire 20.000 à 30.000 visiteurs par an, est entouré par la rivière Cô Cò et des rizières où les producteurs de légumes utilisent principalement des méthodes agricoles artisanales et utilisent rarement des engrais chimiques.

Photo : VNP/CVN

Les herbes y sont particulièrement plus aromatiques que celles des autres endroits. Les fermes maraîchères totalisent environ 40 ha dans le village de Trà Quê et les agriculteurs locaux fournissent 40 types de légumes différents aux supermarchés, restaurants et hôtels de Hôi An ainsi que de la ville voisine de Dà Nang.

Avant 2020, les visites du village de Trà Quê étaient organisées par des entreprises locales, selon le Centre de la culture, des sports, de la radio et de la télévision de la ville de Hôi An.

Photo : VNP/CVN

Depuis 2020, des entités non commerciales de Hôi An ont pris en charge l’exploitation des activités touristiques dans le village dont la tradition maraîchère a été inscrite au patrimoine culturel immatériel national.

Les villageois de Trà Quê ont profité du sol alluvial et de l’engrais organique naturel issu de la mousse provenant de la rivière Cô Cò pour cultiver des légumes, pensant que leurs produits deviennent plus croustillants et plus parfumés.

Photo : VnEconom/CVN

Les visiteurs du village peuvent faire l’expérience de la plantation de légumes verts et déguster des boissons et des gâteaux à base de légumes.

Le village ayant été honoré comme le meilleur village touristique du monde, l’administration de Hôi An espère avoir plus de motivation pour transformer la ville en une destination culturelle, écologique et environnementale.

Photo : VNA/CVN

Plus de 260 villages de 60 pays représentant les cinq régions du monde se sont portés candidats à l’édition 2024 des Meilleurs villages touristiques d’ONU Tourisme 2024.

L’évaluation a été assurée par un jury externe indépendant d’après une série de critères couvrant les ressources culturelles et naturelles, la promotion et conservation des ressources culturelles, la durabilité économique, la durabilité sociale, la durabilité environnementale, le développement touristique et intégration de la chaîne de valeur, la gouvernance et priorisation du tourisme, l’infrastructure et la connectivité, et la santé, sûreté et sécurité

Photo : Thái Hả/CVN

La distinction est accordée à des villages offrant de remarquables exemples de destination de tourisme rural aux atouts culturels et naturels reconnus, préservant et promouvant les valeurs, les produits et les modes de vie ruraux et communautaires, et clairement attaché à l’innovation et à la durabilité dans la totalité de ses dimensions - économique, sociale et environnementale.

L’année dernière, le village vietnamien de Tân Hoa, dans la commune de Tân Hoá, district de Minh Hoa, province de Quang Binh (Centre), a été honoré en tant que "meilleur village touristique du monde en 2023".

Auparavant, en 2022, la zone de conservation du village éco-ethnique sur pilotis de Thái Hải, dans la commune de Thinh Duc, ville de Thai Nguyên, province septentrionale éponyme, avait été l’unique représentant d’Asie du Sud-Est à se voir attribuer ce titre.

VNA/CVN