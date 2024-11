Une hausse du nombre de visiteurs à Phu Quôc est prévue vers la fin de l’année

Au cours des dix premiers mois de 2024, la province de Kiên Giang (Sud) a accueilli plus de 8,8 millions de visiteurs, selon le Département provincial du tourisme. La ville insulaire de Phu Quôc a attiré, à elle seule, plus de 5,2 millions de visiteurs, avec un chiffre d’affaires de 17.905 milliards de dôngs.

Pour les deux derniers mois de 2024 et le début de 2025, selon les prévisions, le nombre des visiteurs à Kiên Giang pourrait connaître une forte augmentation, en particulier sur l'île aux perles de Phu Quôc pendant les fêtes de fin d'année.

Le directeur adjoint du Département du tourisme de Kiên Giang, Nguyên Chi Thanh, a déclaré que son Département demandait aux entreprises touristiques d'améliorer la qualité de leurs produits et services, tout en renforçant le traitement des cas de violations dans le secteur.

Les localités et les entreprises touristiques sont également appelées à diversifier leurs produits et services en introduisant des produits uniques aux voyageurs.

Selon les prévisions, le nombre de visiteurs à Phu Quôc vers la fin de l'année sera assez grand. Kiên Giang souhaite se coordonner avec les organes compétents et les compagnies aériennes pour multiplier les lignes desservant Phu Quôc, favorisant ainsi le développement du tourisme.

Actuellement, Kiên Giang compte 967 établissements d'hébergement avec plus de 34.000 chambres, dont 25 classés 4-5 étoiles. Le réseau d’hébergement touristique à Phu Quôc est moderne et répond à des normes régionales et mondiales.

