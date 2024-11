Saigontourist au Salon international du voyage d'Asie 2024

Photo : Saigontourist/CVN

Pour la 15e fois consécutive, Saigontourist a pris part à l’ITB Asia et a saisi cette occasion en or pour présenter son offre diversifiée aux professionnels et aux touristes du monde entier.

“Avec sa position de centre touristique leader dans la région, de pont important pour le tourisme vietnamien vers d’autres marchés dans le monde, Singapour présente toujours un intérêt particulier pour Saigontourist. Sa participation à l’ITB Asia 2024 réaffirme notre détermination à continuer de conquérir de nouveaux marchés”, a commenté Pham Huy Binh, président du groupe Saigontourist.

Organisé chaque année en tant que salon et exposition B2B, l’ITB Asia est un événement de premier plan dans la région Asie-Pacifique. Il a rassemblé cette année des centaines d’exposants dans les domaines des services aéronautiques, de l’hébergement, du divertissement, des voyages, des technologies touristiques… de la région Asie-Pacifique, d’Europe, d’Amérique, d’Afrique et du Moyen-Orient.

Avec le thème “Innovation pour demain : renforcer la résilience de l’industrie du voyage et du tourisme à l’avenir” (Innovating for tomorrow : strengthening future resilience in travel and tourist), les programmes de conférences dans le cadre de l’ITB Asia 2024 ont annoncé les nouvelles tendances et innovations de l’industrie touristique mondiale et régionale.

Accroître la promotion touristique

Le groupe Saigontourist a participé à des séminaires et conférences, organisé des rencontres directes avec des participants internationaux, recherché des partenaires pour étendre ses marchés et mettre à jour les nouvelles tendances touristiques dans le monde.

Photo : Saigontourist/CVN

Il était accompagné d’unités membres clés dans les domaines des services de voyage et de l’hôtellerie haut de gamme, notamment les hôtels 5 étoiles Rex Saigon, Majestic Saigon, Grand Saigon et Caravelle Saigon. Pendant les trois jours du salon, sur le stand du groupe, de nombreuses activités ont été régulièrement organisées telles que scannage des codes QR pour accéder à la page Facebook du groupe Saigontourist, activités interactives, remise de cadeaux attrayants...

Saigontourist a aussi participé au programme de promotion touristique Vietnam - Hô Chi Minh-Ville qui s’est déroulé du 21 au 26 octobre à Singapour. Le programme visait à renforcer les activités touristiques, à présenter et promouvoir l’image du Vietnam en général et de Hô Chi Minh-Ville en particulier auprès des entreprises touristiques de Singapour, en créant des opportunités d’échange et de rencontre entre entreprises touristiques vietnamiennes et singapouriennes.

Pour Saigontourist, la participation régulière à des expositions commerciales et aux grands salons internationaux du tourisme tels que l’ITB Asia 2024 est une opportunité d’accroître la promotion et la commercialisation de ses nouveaux produits et services sur les principaux marchés touristiques du monde.

C’est également un moyen efficace de contribuer aux efforts visant à promouvoir le tourisme vietnamien dans le monde et à accroître l’attraction des touristes internationaux au Vietnam dans la période post-épidémie de COVID-19.

Minh Thu/CVN