Croissance du nombre de touristes en provenance d'Asie du Nord-Est et d'Europe

Au cours des dix premiers mois de cette année, le Vietnam a accueilli plus de 14,1 millions de visiteurs étrangers, représentant une hausse de 41,3% par rapport à la même période de l'année dernière, a annoncé mercredi l'Autorité nationale du tourisme relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Photo : VNA/CVN

En octobre, le nombre d’arrivées touristiques internationales a atteint 1,42 million, avec une progression notable de celles en provenance d'Asie et d'Europe.

Pendant les 10 premiers mois, l'Asie est demeurée le plus grand marché pourvoyeur de touristes, représentant près de 80% du total. Quatre marchés clés d'Asie du Nord-Est - la République de Corée, la Chine, Taïwan (Chine) et le Japon - en ont représenté, à eux seuls, près de 60%. La République de Corée s’est positionnée comme le marché le plus important avec 3,7 millions d'arrivées (soit 26,4%).

La période d'octobre à mars marque la haute saison touristique au Vietnam, particulièrement pour les visiteurs européens. En octobre, une croissance notable par rapport à septembre a été observée sur les principaux marchés européens, notamment le Royaume-Uni (+20,4%), la France (+30,5%), l'Allemagne (+23,6%), l'Italie (+54,5%), l'Espagne (+23,3%), la Russie (+81,5%), le Danemark (+21,7%), la Norvège (+16,2%) et la Suède (+24,9%). Cette augmentation est attribuée en partie à la politique d'exemption de visa unilatérale pour un séjour allant jusqu'à 45 jours, mise en place depuis le 15 août 2023.

Le tourisme interne est resté robuste, avec environ 5 millions de visiteurs en octobre et un total estimé à 100,5 millions pour les dix premiers mois de l'année.

Selon l'Office général des statistiques, le chiffre d’affaires des services de voyage pendant cette période était estimé à 50.300 milliards de dôngs, soit une augmentation de 14,2% en rythme annuel. Les recettes provenant des touristes, à environ 690.000 milliards de dôngs (27,1 milliards de dollars), avec des augmentations notables dans plusieurs localités telles que Cân Tho (+31,2%), Hô Chi Minh-Ville (+15,9%), et Khanh Hoa (+15,4%).

Pour atteindre l'objectif de 17 millions de visiteurs étrangers en 2024, le Vietnam devra accueillir près de 4,3 millions de visiteurs au cours des trois derniers mois de l'année, soit une moyenne mensuelle de 1,43 million.

Avec le taux de croissance actuel, l'industrie touristique semble en bonne voie pour atteindre ses objectifs, comme le quatrième trimestre est traditionnellement la haute saison pour le tourisme international au Vietnam.

VNA/CVN