Vietnam - République de Corée

Vietjet ouvre une nouvelle ligne internationale entre Daegu et Nha Trang

Photo: VJ/CVN

Avec une fréquence de sept vols allers-retours par semaine, cette nouvelle ligne promet d'apporter de merveilleuses expériences aux passagers des deux pays. Pour célébrer l’ouverture de la nouvelle ligne Daegu - Nha Trang, Vietjet lance des promotions très attractives sur le site Internet : www.vietjetair.com et sur l'application téléphonique Vietjet Air.

Daegu, l'une des plus grandes villes de la R. de Corée, est une destination intéressante avec une combinaison harmonieuse de modernité et de culture traditionnelle. Cet endroit attire les touristes avec des festivals célèbres tels que celui des fleurs de cerisier, des rues commerçantes animées et de nombreuses reliques culturelles uniques telles que la pagode Donghwasa et le musée Daegu Yangnyeongsi.

La ville de Nha Trang est quant à elle connue comme la “perle de la Mer Orientale” du Vietnam, célèbre pour son long littoral, sa mer d'un bleu cristallin, ses nombreux complexes hôteliers de luxe et son climat doux toute l'année. Nha Trang, c'est la destination idéale pour ceux qui aiment la mer bleue, le soleil doré et pour ceux qui souhaitent passer des vacances reposantes et romantiques à la mer.

Photo: VJ/CVN

Une étape importante

L'ouverture de la liaison aérienne internationale Daegu - Nha Trang est une étape importante dans le parcours de développement de Vietjet, visant à étendre son réseau de vols vers le "pays du kimchi".

Depuis le premier vol reliant le Vietnam et la République de Corée en 2014, Vietjet a transporté à ce jour près de 11 millions de passagers sur 12 liaisons entre les deux pays. Elle exploite actuellement le plus grand nombre de vols entre le Vietnam et la République de Corée, reliant les principales villes de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong, Dà Nang, Nha Trang, Phu Quôc et Dà Lat à celles de ce pays d'Asie de l’Est telles que Séoul, Busan et Daegu, offrant commodité et rapidité de déplacement aux passagers des deux pays.

Photo: VJ/CVN

Au cours des neuf premiers mois de 2024, le Vietnam a accueilli environ 12,7 millions de visiteurs internationaux, dont 3,3 millions de visiteurs coréens, soit le plus grand marché international du secteur touristique au Vietnam, contribuant à promouvoir fortement le développement économique, le tourisme et les échanges culturels entre les deux pays.

Les itinéraires de Vietjet offrent des options de voyage faciles à des coûts raisonnables avec une flotte d'avions moderne, un équipage professionnel et dévoué, un service sincère et surtout un menu varié à bord allant de plats chauds typiques du Vietnam à la quintessence de la cuisine mondiale, ainsi que des programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 m d'altitude.

Tân Dat/CVN