L’écosystème marin se redresse doucement dans la baie de Nha Trang

L’écosystème marin de la baie de Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa (Centre), a connu des changements positifs après plus d’un an et demi de mise en œuvre de solutions concertées dans le cadre d’un plan directeur visant à préserver et à restaurer les récifs coralliens.

Des tortues marines ont été repérées dans la baie début octobre 2024, marquant une étape importante dans les efforts de conservation marine de la baie, selon le comité de gestion de la baie de Nha Trang.

Photo : VNA/CVN

Les autorités provinciales ont désigné des zones de protection, interdisant la pêche et suspendant les activités de plongée pour protéger les récifs coralliens.

Selon Dàm Hai Vân, chef adjoint dudit comité, les récentes études menées dans les eaux de la baie de Nha Trang ont montré un nombre croissant d’espèces marines qui reviennent, avec une vie marine telle que les poissons et les tortues se diversifiant progressivement.

Dans les eaux de la baie, la croissance des coraux a montré de nombreux signes positifs, certaines zones atteignant une couverture de 5%.

Les études sur les écosystèmes des zones de la rivière Lô - Cu Hin et Hon Lao - Luong Son montrent des résultats préliminaires indiquant que le substrat naturel pour la récupération des coraux couvre une grande superficie, certaines espèces commençant à s’établir et à bien se développer.

Pour avoir une base scientifique complète, le comité prend actuellement des mesures pour collaborer avec des experts afin d’étudier l’état actuel des récifs coralliens dans ces zones, proposant ainsi des solutions et des plans de gestion et de conservation dans les temps à venir, a-t-il indiqué.

Photo : VNA/CVN

Le responsable a souligné la nécessité de mettre en place des solutions globales de protection de l’environnement, allant de la main-d’œuvre et des ressources aux mécanismes politiques, afin de promouvoir la biodiversité et de restaurer l’environnement marin dans la baie.

La baie de Nha Trang est l’une des plus belles du monde. Elle couvre près de 250km2 et est l’une des 16 aires marines protégées du pays. Elle abrite de nombreux récifs coralliens et certains des écosystèmes les plus diversifiés du Vietnam. Il y a des décennies, les tortues venaient fréquemment pondre leurs œufs sur les plages et plusieurs îles.

Afin de soutenir davantage le rétablissement de la population de tortues marines, le conseil de gestion de la baie a proposé d’établir une zone de protection à Bai Ban, un lieu de reproduction connu pour ces créatures.

VNA/CVN