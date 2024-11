Nord

La baie de Ha Long et l'archipel de Cát Bà s'offrent une campagne d'image

Trân Thi Hoàng Mai, directrice du Service de la culture et des sports de Hai Phong, a annoncé le 6 novembre qu'à partir du 5 novembre, des images du complexe baie de Ha Long - archipel de Cát Bà, en tant que site du patrimoine naturel mondial, sont officiellement diffusées sur la chaîne de télévision américaine CNN, célèbre pour son audience mondiale de plusieurs milliards de téléspectateurs et fournisseur d'informations à des centaines de stations de radio et de télévision à travers le monde.

Le clip, d'une durée de 30 secondes, présente des images uniques, magnifiques et impressionnantes, décrit de manière concise les valeurs universelles exceptionnelles de l'archipel de Cát Bà (situé dans la ville de Hai Phong) qui, avec la baie de Ha Long (province voisine de Quang Ninh), dans le Nord-Est, a été inscrit par l'UNESCO au patrimoine naturel mondial.

Ces images impressionnantes sont diffusées sur la chaîne télévisée CNN en Asie (Asie du Nord-Est, Asie-Pacifique, Asie du Sud) dans divers programmes (The Lead, First Move, CNN Newsroom) avec trois diffusions par jour, à partir du 5 novembre et en continu jusqu'au 2 décembre 2024.

Cette initiative résulte des efforts du Service de la culture et des sports ainsi que des secteurs concernés de Hai Phong dans la mise en œuvre du Plan N°166 du 19 juillet 2024 du Comité populaire municipal concernant la communication sur la valeur du complexe baie de Ha Long - archipel de Cát Bà, un site du patrimoine naturel mondial, pour les années 2024 et 2025.

Diverses activités de communication

En parallèle, le Service de la culture et des sports de Hai Phong a collaboré avec les agences de communication pour mener diverses activités de promotion du site du patrimoine naturel mondial de la baie de Ha Long - archipel de Cát Bà sur les chaînes de la Télévision vietnamienne (VTV1, VTV3), la Radio et Télévision de Hai Phong (THP), sur les réseaux sociaux, la revue Heritage, etc.

Trân Thi Hoàng Mai a indiqué que les activités de communication internationale devrait permettre à la ville de Hai Phong de faire connaître et de promouvoir la valeur et les images réelles et vivantes du site du patrimoine naturel mondial de la baie de Ha Long - archipel de Cát Bà à travers le monde.

De cette manière, les touristes internationaux pourront mieux comprendre la beauté sublime et les valeurs universelles exceptionnelles de l'Archipel de Cat Bà - avec près de 400 îles grandes et petites, ses forêts verdoyantes sur la mer, ses nombreuses espèces endémiques répertoriées dans le Livre rouge, son océan vaste et bleu avec des plages de sable blanc immaculé, ses tapis de végétation unique, ses sentiers côtiers et forestiers magnifiques et sauvages - un endroit que tout le monde rêve de visiter et de découvrir en personne.

En outre, à travers les canaux de communication nationaux et internationaux, la ville de Hai Phong présente et promeut l'image de la région, des habitants de ce lieu côtier qui s'efforcent de se développer fortement, tout en préservant la valeur et l'intégrité du patrimoine conformément à la Convention du patrimoine naturel mondial, et en valorisant les valeurs du patrimoine pour le développement socio-économique, en particulier le tourisme durable et vert, contribuant ainsi à promouvoir davantage l'attraction des investissements, la coopération et le développement intégral socio-économique entre la ville et d'autres régions du pays et de l'étranger.

