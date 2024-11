Le Vietnam, une destination unique qui attire les touristes indiens

>> Vietnam, destination de choix des touristes indiens

>> Phu Quôc est plus attrayante pour les touristes indiens

Photo : VNA/CVN

Selon les statistiques de l'Autorité nationale du tourisme (VNAT), en 2023, le Vietnam a accueilli 392.000 touristes indiens, soit un triple par rapport à 2019.

Rajeev Kale, responsable du groupe Thomas Cook en Inde, a déclaré que la forte hausse de 500% de la réservation des voyages au Vietnam résultait de la connectivité aérienne, du visa électronique et de la communication. Le Vietnam attire de nombreux groupes de touristes différents comme les personnes âgées, les couples, les amis... Récemment, la ligne direct Ahmedabad - Dà Nang a été lancé, répondant à la demande croissante de voyage de cette région indienne d'ici 2025, a-t-il ajouté.

Selon la compagnie aérienne VietJet Air, depuis 2019, elle ouvre continuellement les vols directs entre le Vietnam et l'Inde pour répondre à la demande croissante des passagers. Actuellement, la compagnie exploite 68 vols hebdomadaires entre les deux pays, reliant des villes indiennes clés telles que New Delhi, Mumbai, Ahmedabad et Kochi avec de grandes villes du Vietnam telles que Hanoï, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville.

Raj Rishi Singh, directeur marketing et directeur des ventes de MakeMyTrip, a déclaré qu'au cours de l'année écoulée, la recherche sur le Vietnam a augmenté de 17%. Selon lui, le coût raisonnable du séjour au Vietnam, l'exemption de visa, le nombre croissant de vols directs en provenance de l'Inde stimulent la croissance du nombre de touristes indiens au Vietnam.

SD Nandakumar, président de la société de voyage SOTC Travel, a souligné que le Vietnam offrait aux touristes indiens un trésor - de la culture, de l'histoire, de la gastronomie, des beaux paysages aux possibilités de shopping. Il a affirmé que sa compagnie souhaitait coopérer avec la VNAT et l'objectif de sa compagnie était de présenter aux consommateurs indiens les localités vietnamiennes dont leurs ressources touristiques ne sont pas encore exploitées comme le delta du Mékong, Phu Quôc, Hôi An, Sa Pa, Côn Dao.

