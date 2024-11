Khanh Hoà

Du bleu au vert : la baie de Nha Trang amorce une transformation écologique

La baie de Nha Trang, joyau de la ville éponyme, province de Khanh Hoà (Centre), attire des millions de visiteurs chaque année. Elle a connu une remarquable initiative de transition environnementale et verte pour préserver et promouvoir son écosystème.

Photo : VNA/CVN

Dotée d’un écosystème marin diversifié, la province de Khanh Hoà tire parti de ses atouts naturels pour diversifier ses industries maritimes, notamment le tourisme, le port maritime et l’aquaculture. La volonté d’une baie plus verte fait partie du plan "transition verte, croissance verte" de la localité pour la période 2024-2030.

Selon Dàm Hai Vân, directeur adjoint du Comité de gestion de la baie de Nha Trang, des progrès significatifs dans la restauration des récifs coralliens et la réhabilitation des forêts de mangroves ont été réalisés ces derniers temps.

Grâce à une bonne coordination avec des organisations, agences et universités compétentes ainsi qu’à une campagne de communication visant à encourager la communauté locale à planter des arbres pour atténuer le changement climatique, la couverture forestière de mangrove de la région s’étend désormais à 7,8 ha.

Photo : VNA/CVN

Le récif corallien de la baie a montré des signes de rétablissement, lents mais positifs, après une suspension d’un an des activités de plongée et des opérations de nettoyage régulières, a-t-il déclaré, ajoutant que le conseil a observé le retour des communautés de coraux, de la population de poissons et des tortues de mer.

En vue de maintenir la santé écologique de la baie, le conseil a mis en œuvre des mesures strictes contre les plastiques à usage unique au port touristique de Nha Trang et sur l’île de Mun, a-t-il fait savoir.

Collecte régulière des déchets

Le Comité populaire de la ville a promu le travail de communication et a organisé une collecte régulière des déchets le long de la rivière Cai et du littoral, tout en surveillant les systèmes de gestion des déchets sur les îles, sur les sites touristiques et dans les installations d’aquaculture, a-t-il ajouté.

Nguyên Hoa, un habitant du quartier résidentiel de Bich Dam, a déclaré que la population locale a répondu avec enthousiasme à l’initiative, chacun étant un "ambassadeur de l’environnement" pour renforcer l’attrait de l’île aux perles pour les visiteurs.

Photo : VNA/CVN

En rejoignant les efforts locaux, l’Union des femmes de Khanh Hoà a lancé un projet de promotion du dialogue entre les communautés, les secteurs privés et les agences gouvernementales pour la conservation des récifs coralliens et le développement durable dans les eaux de l’île de Mun.

Phan Thi Hoa Binh, vice-présidente de l’Union, a déclaré que diverses activités avaient été menées pour améliorer les connaissances des femmes locales en matière de réduction des déchets plastiques, de protection de l’environnement et de préservation des récifs coralliens.

Ces efforts collectifs ont renforcé la position de la baie de Nha Trang en tant que membre du Club des plus belles baies du monde, tout en l’aidant à accroître son attrait pour les visiteurs nationaux et étrangers.

VNA/CVN