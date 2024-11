Bach Đang Giang, un site historique impressionnant à Hai Phòng

Le site historique national de Bach Đang Giang, situé dans le district de Thuy Nguyên à Hai Phòng (Nord), est un complexe culturel et d’édifices religieux adossé à la montagne calcaire, face à la rivière Bach Đang.

>> Quang Ninh: Bach Dang, un fleuve chargé d’histoire

>> Haï Phong : Bach Dang Giang classé site hisorique national

>> Le champ de poteaux de bois Bach Dang ajouté au dossier soumis à l'UNESCO

Le site historique national de Bach Đang Giang, situé dans le district de Thuy Nguyên à Hai Phòng (Nord), est un complexe culturel et d’édifices religieux adossé à la montagne calcaire, face à la rivière Bach Đang. Celle-ci a été le théâtre de trois gigantesques batailles navales contre les envahisseurs étrangers qui ont marqué l’histoire du Vietnam, menées par trois héros célèbres de la nation : Ngô Quyên, qui a vaincu les Nan Han (Han du Sud) en 938 ; l’empereur Lê Đai Hành, qui a écrasé les Tsong en 981 ; et le général Trân Hung Đao (né Trân Quôc Tuân) qui a battu l’armée yuan-mongole pour la troisième fois en 1288.

Pour marquer ces victoires retentissantes et honorer ces héros nationaux, les habitants ont érigé le mémorial de Bach Đang Giang. Ce complexe architectural, à la fois imposant et raffiné, constitue non seulement un hommage aux exploits du passé, mais aussi un espace dédié à l’enseignement de l’histoire pour les jeunes générations.

Texte et photos : Hoàng Hiêu - Phuong Nga/VNA/CVN