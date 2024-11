De nombreuses activités prévues au Festival des fleurs de Dà Lat 2024

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors d'une conférence de presse pour annoncer le festival à Hanoï le 5 novembre, Pham S a déclaré que l'édition de cette année se déroule tout au long de l'année avec de nombreux événements organisés en décembre.

Le festival est organisé avec la participation de la société, a-t-il déclaré, ajoutant qu'en plus des événements principaux, il y aura 12 activités organisées par des entreprises et des particuliers.

Des fleurs seront déposées dans les parcs, le long des rues, dans les zones résidentielles et les attractions touristiques de la ville de Dà Lat et des environs grâce à la participation d'entreprises, d'organisations et de citoyens.

Le directeur du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, Nguyên Trung Kiên, a déclaré que sous le thème "Fleurs de Dà Lat - Symphonie de couleurs", le festival continue d'affirmer Dà Lat comme une ville de festivals, fleurie, une ville créative de l'UNESCO en matière de musique et l'une des cinq villes de festivals les plus impressionnantes d'Asie.

Il comprendra dix événements principaux tels qu'un spectacle de musique du Nouvel An, un séminaire international sur le tourisme vert et les industries culturelles, une "rue du vin, du thé et du café" et un défilé de fleurs avec chars et mode.

La cérémonie d'ouverture sera retransmise en direct à la télévision le 5 décembre et le spectacle de clôture le 31 décembre. Lâm Dông a pour objectif d'attirer 2 millions de visiteurs pendant le festival.

VNA/CVN