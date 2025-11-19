65 ans de relations Vietnam - Cuba : un témoignage vivant de la fraternité entre deux peuples

Dans le cadre des célébrations du 65ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba (2 décembre 1960 - 2025), l'Agence de presse latino-américaine Prensa Latina a officiellement lancé, le 18 novembre, une rubrique spéciale intitulée " Cuba-Vietnam : 65 ans de fraternité ".

Photo : VNA/CVN

La nouvelle rubrique a vocation à relayer les visites de haut niveau des dirigeants du Parti et de l'État, ainsi que les nombreuses activités d'échanges populaires qui illustrent la fidélité inébranlable liant les deux nations.

S'exprimant auprès du correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à La Havane, Jorge Legañoa Alonso, président de Prensa Latina, a souligné que cette initiative constituait une preuve vivante de l'attachement profond unissant les deux peuples.

Selon Jorge Leganoa Alonso, le lancement de cette rubrique affirme le rôle médiatique de Prensa Latina dans la consolidation de l'amitié spéciale et de la coopération intégrale entre Cuba et le Vietnam.

Cette rubrique démontre les accomplissements communs réalisés grâce à une volonté politique partagée qui transcende les distances géographiques et les barrières linguistiques. Les lecteurs y trouveront une couverture exhaustive des agendas politiques, diplomatiques, culturels et socio-économiques, mettant particulièrement en exergue le mouvement de solidarité du peuple vietnamien envers Cuba face aux défis actuels.

À cette occasion, le responsable de Prensa Latina a réitéré son engagement à intensifier la coopération professionnelle avec la VNA afin de mieux promouvoir l'image des deux pays et de leurs peuples.

L'année 2025 a été proclamée "Année de l'amitié Vietnam - Cuba" pour célébrer le 65ᵉ anniversaire de ces relations spéciales. De nombreux échanges de délégations et événements culturels sont organisés dans les deux pays afin de marquer ce jalon historique des relations bilatérales.

VNA/CVN