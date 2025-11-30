65 ans de relations Vietnam - Cuba : un partenariat spécial et exemplaire

À l’occasion du 65 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba (2 décembre 1960 - 2025), l’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Quang Long, a souligné que cette relation constitue un modèle de loyauté et de solidarité, rare dans l’histoire internationale.

Selon l’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Quang Long, cet accomplissement est le fruit d’un travail patient et constant des deux peuples, construit sur l’esprit de solidarité, de partage et de fidélité aux valeurs historiques et révolutionnaires communes.

La relation Vietnam - Cuba se distingue par sa dimension stratégique et son évolution à travers les différentes étapes de l’histoire. Depuis les années de lutte conjointe pour l’indépendance nationale jusqu’à la construction du socialisme, les deux pays ont surmonté de nombreux défis.

Aujourd’hui, la coopération ne repose plus seulement sur la solidarité idéologique, mais s’oriente vers un partenariat concret et mutuellement bénéfique, reflétant une nouvelle dimension de la relation bilatérale à l’ère de l’intégration et de l’innovation.

Trois domaines de coopération prioritaires

Les relations bilatérales sont devenues de plus en plus complètes et efficaces. Le lien entre les deux Partis reste une base politique solide, tandis que la coopération diplomatique et en matière de défense - sécurité constitue un pilier stabilisateur. La coopération économique, commerciale et en matière d’investissement devient le moteur principal du développement, tandis que les échanges entre les populations enrichissent davantage les liens d’amitié et de solidarité.

La décision conjointe de désigner l’année 2025 comme "Année de l’amitié Vietnam - Cuba" témoigne de la volonté politique des plus hauts niveaux pour renforcer encore davantage ces relations historiques et exceptionnelles.

La visite d’État du secrétaire général Tô Lâm à Cuba en septembre 2024 a été un jalon historique, ouvrant une nouvelle phase de développement du partenariat spécial.

Cette visite a consolidé la confiance politique et les liens affectifs entre les deux partis et gouvernements, tout en posant les bases d’un modèle de coopération nouveau : passer de "l’aide et la fourniture" à "la coopération mutuellement bénéfique", fondée sur les forces et besoins de chaque partie.

Pour cette nouvelle phase, trois domaines de coopération prioritaires ont été identifiés : l’agriculture - sécurité alimentaire, la santé - biotechnologie et les énergies renouvelables. L’agriculture reste la priorité principale. Les projets de culture du riz menés par des entreprises vietnamiennes à Cuba ont obtenu des résultats significatifs, contribuant directement à la sécurité alimentaire du pays.

Élargir la coopération commerciale

Dans le domaine de la santé et de la biotechnologie, la création du "Réseau biotechnologique Vietnam - Cuba" permet de connecter instituts de recherche, universités et entreprises, favorisant la coopération dans la recherche, la production et le transfert de technologies pharmaceutiques.

Par ailleurs, les projets solaires menés par des entreprises vietnamiennes dans la Zone de développement spécial de Mariel et dans d’autres localités contribuent activement à la stratégie de développement durable de Cuba.

Les deux pays visent également à élargir la coopération commerciale et en matière d’investissement de manière plus concrète et équilibrée. L’objectif d’atteindre un commerce bilatéral de 500 millions de dollars au cours des cinq prochaines années est réaliste si les deux parties intensifient la promotion commerciale, diversifient les produits et exploitent davantage le potentiel de la Zone de développement spécial de Mariel, où le Vietnam est actuellement le principal investisseur asiatique avec sept projets.

Les secteurs à fort potentiel incluent l’infrastructure industrielle, les matériaux de construction, les biens de consommation et l’énergie propre.Afin d’assurer la mise en œuvre effective des accords, les deux pays mettent l’accent sur l’amélioration du cadre juridique et le renforcement des mécanismes de coopération.

Le Comité de coopération gouvernementale Vietnam - Cuba joue un rôle stratégique en facilitant les échanges, en résolvant les difficultés et en créant un environnement juridique favorable à l’investissement, au commerce et au transfert de technologies.

Le mécanisme de coopération interparlementaire a également été mis en place pour surveiller et évaluer la mise en œuvre des documents de coopération, garantissant que les accords conclus au plus haut niveau soient effectivement appliqués.

L’ambassadeur Lê Quang Long a souligné que le Vietnam est toujours prêt à partager son expérience précieuse de la rénovation économique, tout en souhaitant apprendre des réalisations de Cuba dans des domaines tels que la biotechnologie, la santé et l’éducation.

Avec une base politique solide, un dynamisme accru dans la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, et le soutien des nouveaux mécanismes de coopération, la relation Vietnam - Cuba est appelée à entrer dans une phase de développement encore plus efficace, concrète et durable, à la hauteur de l’amitié spéciale, loyale et sincère entre les deux peuples frères.

