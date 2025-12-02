Le PM Pham Minh Chinh arrive au Laos pour une série d’événements de haut niveau

À 09h30 le 2 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh est arrivé à l’aéroport international de Wattay, à Vientiane, entamant son séjour au Laos pour participer à une réunion de haut niveau entre les deux Partis et coprésider la 48 e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a été accueilli à l’aéroport par des dirigeants du gouvernement lao, par le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyên Manh Cuong, ainsi que par des représentants vietnamiens au Laos.

Durant son séjour, le chef du gouvernement assistera à la Réunion de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), coprésidera avec son homologue lao la 48e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, et participera à des activités bilatérales, dont un forum économique Vietnam - Laos et des rencontres avec les dirigeants lao.

La 48e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos vise à examiner la mise en œuvre des accords figurant dans le Plan de coopération pour 2021-2025 et 2025, et à définir les orientations et les tâches pour 2026-2030 et 2026, conformément aux conclusions des deux Bureaux politiques.

Le déplacement du Premier ministre Pham Minh Chinh intervient alors que la confiance stratégique entre les deux pays continue de se consolider. Plus de 60 ans après l’établissement de leurs relations diplomatiques, les deux parties ont convenu de les porter à une nouvelle hauteur, avec des liens stratégiques.

Le déplacement du Premier ministre Pham Minh Chinh vise notamment à mettre en œuvre immédiatement les accords de haut niveau conclus entre le PCV et le PPRL, à contribuer au développement des relations avec le Laos, et à démontrer la détermination des deux gouvernements à concrétiser les accords entre les deux Bureaux politiques, en élevant les relations bilatérales au niveau de "liens stratégiques".

