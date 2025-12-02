Le Vietnam et l’AIEA examinent l’infrastructure nucléaire nationale

Le Vietnam collabore avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à un examen approfondi de son infrastructure nucléaire nationale, une étape importante en vue de la préparation du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân et de projets similaires à venir.

>> Le Vietnam, acteur actif et responsable dans la garantie de la sécurité et de la sûreté nucléaires

>> Le Vietnam prépare la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

Photo : VNA/CVN

Du 1er au 11 décembre, le ministère des Sciences et des Technologies (MoST), par l’intermédiaire de l’Agence vietnamienne de la radioprotection et de la sûreté nucléaire (VARANS), coordonne avec les ministères et agences concernés l’organisation d’une mission d’examen intégré de l’infrastructure nucléaire (INIR) à Hanoï.

La délégation est composée de sept experts de l’AIEA, de trois spécialistes internationaux invités par la VARANS (Royaume-Uni, Brésil et Bulgarie) et d’un observateur égyptien.

La mission rencontre des représentants des ministères suivants : Industrie et Commerce, Finances, Sécurité publique, Défense, Affaires étrangères, Agriculture et Environnement, Éducation et Formation, Groupe Électricité du Vietnam (EVN), Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) et Comité populaire de la province de Khanh Hoa.

Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Lê Xuân Dinh, a déclaré que le soutien opportun de l’AIEA et l’expertise partagée par les spécialistes internationaux sont essentiels au développement par le Vietnam de son infrastructure nucléaire, conformément aux normes internationales et aux directives de l’AIEA.

En tant qu’organisme coordinateur du programme, le MoST poursuivra le développement de l’infrastructure nucléaire selon les recommandations de l’AIEA afin de répondre aux exigences du premier projet de centrale nucléaire vietnamienne, a-t-il souligné. Il a ajouté que le ministère renforcera la coopération entre le Vietnam et l’AIEA pour promouvoir les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire.

Eric Mathet, chef de la mission INIR, a déclaré que cet examen constituera une étape importante dans le parcours du Vietnam vers la mise en place d’un programme nucléaire sûr, sécurisé et durable. L’AIEA a salué les efforts déployés par le Vietnam pour l’élaboration de son rapport d’auto-évaluation.

Selon le responsable, l’équipe d’examen, composée d’experts hautement qualifiés dans tous les domaines de l’infrastructure nucléaire, a étudié le rapport en profondeur et a maintenu un contact étroit avec ses homologues vietnamiens tout au long du processus afin de garantir une évaluation précise et objective. L’AIEA encourage des échanges ouverts entre les groupes de travail vietnamiens et l’équipe INIR pour assurer le succès de la mission.

Conformément aux directives de l’AIEA, l’infrastructure nucléaire comprend 19 éléments clés, allant de l’infrastructure physique, la préparation du site et les installations de soutien aux cadres juridiques, aux capacités financières et aux ressources humaines. Pour les pays comme le Vietnam, le développement de l’infrastructure nucléaire se déroule en trois phases : la préparation de la décision de lancement, la construction de la centrale et l’exploitation de celle-ci.

Cette mission de l’INIR évalue l’état de préparation du Vietnam par rapport à l’étape 2. En préparation de cette mission, le Groupe de travail vietnamien sur l’évaluation des infrastructures nucléaires a finalisé et soumis son rapport d’auto-évaluation à l’AIEA en octobre 2025.

À l’issue de la mission, l’équipe de l’INIR remettra au gouvernement vietnamien un rapport de synthèse mettant en lumière les progrès accomplis, les points à améliorer et les principales recommandations visant à aider le Vietnam à élaborer un plan directeur pour ses infrastructures nucléaires.

Les conclusions de cette mission contribueront à la mise en œuvre efficace, sûre et sécurisée du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân, conformément aux normes de l’AIEA et aux normes internationales.

VNA/CVN