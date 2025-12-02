Le Vietnam et Cuba visent un commerce bilatéral de 500 millions de dollars

La vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, et la vice-ministre cubaine du Commerce extérieur et de l’Investissement étranger, Deborah Rivas Saavedra, ont fixé pour objectif de porter les échanges bilatéraux à 500 millions de dollars américains dans les prochains jours.

>> Le Vietnam et Cuba renforcent leur partenariat pour la sécurité alimentaire

>> Vietnam - Cuba : cap sur l’économie et les investissements

>> Biotechnologie : l’amitié Vietnam - Cuba se concrétise par un nouveau réseau

Photo : Viêt Hùng/VNA/CVN

Les deux responsables ont coprésidé lundi 1er décembre la première session du Comité mixte de l’Accord commercial Vietnam - Cuba à La Havane.

Cette réunion a inauguré le premier mécanisme périodique officiel permettant aux deux pays de suivre l’application de l’Accord commercial bilatéral de 2020, de lever les obstacles et d’identifier les domaines prioritaires pour une mise en œuvre efficace. Elle devrait contribuer au renforcement des liens économiques, commerciaux et d’investissement, alors que les deux pays célèbrent cette année le 65e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Les deux parties ont procédé à un examen approfondi de leurs relations économiques, commerciales et d’investissement depuis l’entrée en vigueur de l’accord le 1er avril 2020.

La vice-ministre Phan Thi Thang, qui préside également le sous-comité vietnamien, a souligné que malgré les difficultés engendrées par la pandémie de COVID-19, le ralentissement économique mondial et les graves problèmes économiques que traverse Cuba, les échanges bilatéraux se sont maintenus à environ 200 millions de dollars américains, témoignant des efforts concertés des deux pays pour préserver la dynamique de leurs relations commerciales.

Cuba demeure l’un des dix principaux marchés du Vietnam en Amérique latine, tandis que le Vietnam est désormais le deuxième partenaire commercial de Cuba en Asie-Pacifique. Le Vietnam est également le premier investisseur asiatique à Cuba et l’un de ses principaux investisseurs étrangers, avec sept projets en cours dans les secteurs des matériaux de construction, des biens de consommation, des infrastructures de parcs industriels et de l’énergie.

Pour l’avenir, le Vietnam prévoit d’accroître ses investissements dans le commerce de gros et de détail, la riziculture, la production de nouilles instantanées et d’aliments pour animaux, les engrais, ainsi que dans des coentreprises de recherche, de production et de commercialisation de produits biotechnologiques agricoles et biomédicaux, a-t-elle déclaré.

Photo : Viêt Hùng/VNA/CVN

Partageant l’avis de la partie vietnamienne, la vice-ministre Deborah Rivas Saavedra, qui préside également le sous-comité cubain, a souligné les atouts de Cuba en biotechnologie et les perspectives prometteuses d’une future coopération. Elle a évoqué les opportunités de recherche et développement conjoints dans le domaine des vaccins, des produits pharmaceutiques, des produits biologiques naturels et la possibilité d’une production locale de produits biomédicaux de qualité au Vietnam.

Le comité a examiné les progrès accomplis en matière de réduction des droits de douane, de règles d’origine, de cadres institutionnels et de campagnes de sensibilisation du public dans le cadre de l’accord quinquennal.

La vice-ministre Deborah Rivas Saavedra a exprimé l’espoir que davantage d’entreprises cubaines tireraient des avantages concrets de cet accord, ce qui leur permettrait de réaliser des gains réels et de dynamiser les échanges commerciaux.

Les deux parties se sont engagées à adopter des politiques et des mécanismes de soutien pour relever les défis existants, notamment ceux liés aux transactions de paiement, afin de faciliter les opérations des entreprises vietnamiennes à Cuba.

La session s’est conclue par la signature du procès-verbal qui définit les prochaines étapes immédiates pour renforcer l’impact de l’accord et générer des avantages mesurables pour les entreprises et les citoyens des deux pays.

VNA/CVN